"Неуверен в себе, обижен": что скрывал хозяин ставропольского гаишно-цыганского "Версаля"

Пока начальник УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов пытается уверить всех, что обстановка особняка с золотыми унитазами и закосом под музей – это проделки дизайнеров, Царьград попытался выяснить, что двигало того, кто создавал это "чудо".

Когда суд в Ессентуках принимал решение об аресте начальника краевой ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, полковник, видимо, уже почитавший в Интернете, что пишут про его "цыганский Версаль", попытался оправдаться – так, словно именно это заботит его сейчас больше всего прочего, даже обвинений в многомиллионных взятках:

Когда я пришел в этот дом, там всё было выстроено. И ряд моментов, которые есть, я бы так не делал. У каждого свой вкус, и оценивать его может только каждый человек,

– заявил он из "аквариума" для подсудимых в зале заседаний.

И вообще, уточнил, что особняк не его – он, мол, службой занимался, а супруга (в смысле, гражданская, Елена Псел, на которую оформлен и этот самый дом на Сипягина, 17, и люксовые BMW) бизнесом, вот и изыскала средства на создание "шедевра".

Впрочем, как выяснил Царьград в своём расследовании, предпринимательница из Елены, у которой от него двое детей (десять лет и годик, сейчас она беременна третьим) и из-за которой он развёлся с женой Ириной (у них тоже двое совместных детей), была, мягко говоря, не очень. Её фирма с нехитрым названием "Псел", учреждённая в 2013-м (услуги по доставке питания, торговля алкоголем), уже после рождения их первенца, имела нулевые обороты и была закрыта в начале лета нынешнего года.

А дворец, ориентировочной стоимостью в нынешних ценах более 100 млн рублей, появился в 2014-м. Плюс обстановка – примерно на 50 миллионов.

По словам знакомых полковника, что бы он ни говорил сейчас о вкусах, Сафонов очень гордился своим интерьером, и когда к нему приходили гости, особенно впервые, устраивал экскурсию по хоромам, подчёркивая всякий раз ценность.

Смотреть-то и впрямь было на что – начиная даже от самого входа на территорию, с уличных ворот с позолотой и золоченым же гербового указателем номера дома и улицы со львами.

Потом – "дворцовые" ступени, ведущие к башенке, выступающей из строения, на манер усадьб английских лордов. Слева – домик для прислуги, открытый бассейн.

Гостиная-прихожая с мраморным полом, инкрустированная люстра, лепнина, псевдоколонны (само собой, в золоте). Ещё одна гостиная – с креслами в виде тронов, башенные часы, столик (из какого металла напыление, не будем уточнять – "здесь и далее"; там даже гардероб и унитаз с таким отливом, и шторы тоже). Светильники на стенах. Кровать – правда, почему-то без балдахина.

Бильярдный стол под синим сукном, сауна, дубовая бочка для омовения, статуэтки, спортзал – в общем, всё, что должно прямо-таки кричать-орать всем вокруг, кто видит это, об успешности хозяина жилища, отмечает член Европейской ассоциации психотерапевтов Екатерина Трофимова.

Он демонстрирует желание получить одобрение и восхищение. Но когда его нужно так много, то скорее всего речь идёт о компенсации неудовлетворённой потребности в признании и принятии. Это – спутники неуверенного поведения. Недостаток признания часто идёт из детской родительских отношений и может быть связано как с недостатком, так и с переизбытком внимания. Плюс неуверенности в себе такого рода способствуют семейные материальные сложности в раннем возрасте и социальные, а также отвержение и непринятие группой сверстников-подростков, жестокость родителей либо, напротив, избалованность,

– объясняет эксперт Царьграда.

И недостаток признания, продолжает она, заставляет искать его в социуме: кто-то блещет знаниями, кто-то на сцене, кто-то помогает другим а кто-то пытается вызвать восхищение фальшивым золотом отблесками и помпезностью.

Такой особняк – это ещё и про желание подчеркнуть свою власть, где интерьер подавляет. Дороговизна вещей, огромные размеры, цвета – все это призвано подчёркивать статусность владельца и никчемность обычного человека.

Одновременно, рассказывает она, эта роскошь импонирует той социальной группе, которая разделяет ценности хозяина, указывает на их "избранность", "особенность". То есть все средства хороши, чтобы получить восхищение и одобрение.

Иначе говоря, в особняке Сафонова – всё на потребу определенной группы людей, главной ценностью которых являются деньги, золото – всё то, что блестит, и им не важна подлинность металла.

Также за подобной роскошью стоит потребность в безопасности. То есть владелец испытывает страх и неуверенность. Это очень дискомфортно и дом помогал ему ощущать себя психологически намного стабильнее. В обстановке содержится ещё и информация о тяге владельца к прекрасному (в его понимании) – стремлении, характерному для тех, кто уже добился всего в этой жизни. Но для того чтобы создавать воистину прекрасные вещи надо было как минимум ходить в театры и на выставки, а так получился просто храм золота и денег, алтарь себе, как богу и творцу этого маленького мирка.

И хотя такой анализ тяги Сафонова к прекрасному к делу не подошьёшь, он очень хорошо объясняет мотивы действий бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД.