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"Неуверен в себе, обижен": что скрывал хозяин ставропольского гаишно-цыганского "Версаля"
22 июля 2021, 18:50 • 203 • Политика
Пока начальник УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов пытается уверить всех, что обстановка особняка с золотыми унитазами и закосом под музей – это проделки дизайнеров, Царьград попытался выяснить, что двигало того, кто создавал это "чудо".
Когда суд в Ессентуках принимал решение об аресте начальника краевой ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, полковник, видимо, уже почитавший в Интернете, что пишут про его "цыганский Версаль", попытался оправдаться – так, словно именно это заботит его сейчас больше всего прочего, даже обвинений в многомиллионных взятках:
– заявил он из "аквариума" для подсудимых в зале заседаний.
И вообще, уточнил, что особняк не его – он, мол, службой занимался, а супруга (в смысле, гражданская, Елена Псел, на которую оформлен и этот самый дом на Сипягина, 17, и люксовые BMW) бизнесом, вот и изыскала средства на создание "шедевра".
Впрочем, как выяснил Царьград в своём расследовании, предпринимательница из Елены, у которой от него двое детей (десять лет и годик, сейчас она беременна третьим) и из-за которой он развёлся с женой Ириной (у них тоже двое совместных детей), была, мягко говоря, не очень. Её фирма с нехитрым названием "Псел", учреждённая в 2013-м (услуги по доставке питания, торговля алкоголем), уже после рождения их первенца, имела нулевые обороты и была закрыта в начале лета нынешнего года.
А дворец, ориентировочной стоимостью в нынешних ценах более 100 млн рублей, появился в 2014-м. Плюс обстановка – примерно на 50 миллионов.
По словам знакомых полковника, что бы он ни говорил сейчас о вкусах, Сафонов очень гордился своим интерьером, и когда к нему приходили гости, особенно впервые, устраивал экскурсию по хоромам, подчёркивая всякий раз ценность.
Смотреть-то и впрямь было на что – начиная даже от самого входа на территорию, с уличных ворот с позолотой и золоченым же гербового указателем номера дома и улицы со львами.
Потом – "дворцовые" ступени, ведущие к башенке, выступающей из строения, на манер усадьб английских лордов. Слева – домик для прислуги, открытый бассейн.
Гостиная-прихожая с мраморным полом, инкрустированная люстра, лепнина, псевдоколонны (само собой, в золоте). Ещё одна гостиная – с креслами в виде тронов, башенные часы, столик (из какого металла напыление, не будем уточнять – "здесь и далее"; там даже гардероб и унитаз с таким отливом, и шторы тоже). Светильники на стенах. Кровать – правда, почему-то без балдахина.
Бильярдный стол под синим сукном, сауна, дубовая бочка для омовения, статуэтки, спортзал – в общем, всё, что должно прямо-таки кричать-орать всем вокруг, кто видит это, об успешности хозяина жилища, отмечает член Европейской ассоциации психотерапевтов Екатерина Трофимова.
– объясняет эксперт Царьграда.
И недостаток признания, продолжает она, заставляет искать его в социуме: кто-то блещет знаниями, кто-то на сцене, кто-то помогает другим а кто-то пытается вызвать восхищение фальшивым золотом отблесками и помпезностью.
Одновременно, рассказывает она, эта роскошь импонирует той социальной группе, которая разделяет ценности хозяина, указывает на их "избранность", "особенность". То есть все средства хороши, чтобы получить восхищение и одобрение.
Иначе говоря, в особняке Сафонова – всё на потребу определенной группы людей, главной ценностью которых являются деньги, золото – всё то, что блестит, и им не важна подлинность металла.
И хотя такой анализ тяги Сафонова к прекрасному к делу не подошьёшь, он очень хорошо объясняет мотивы действий бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД.
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