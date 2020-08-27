"Неустоявшиеся соседи" идут войной: Лукашенко объявил о "дипломатической бойне"

Такое заявление Лукашенко сделал в четверг, выступая на совещании. Он подчеркнул, что "неустоявшиеся соседи" напрямую вмешиваются в дела страны и используют СМИ для давления на Минск. Власти Белоруссии при этом вынуждены тратить огромные средства, чтобы стабилизировать политическую ситуацию.

Мы сегодня имеем налицо определённый этап гибридной войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Дипломатическая бойня против нас началась, и на самом высоком уровне, - отметил глава государства.

В частности, Лукашенко обратил внимание на заинтересованность Польши. По его словам, уже сейчас звучат заявления о том, что если Белоруссия распадётся в результате майдана, то Гродненская область отойдёт Польше.

Они об этом уже в открытую говорят, - цитирует президента агентство "БелТА".

Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Они начались после того, как ЦИК страны огласил результаты голосования на президентских выборах, согласно которым победу в гонке одержал Александр Лукашенко. Проигравший кандидат Светлана Тихановская объявила себя национальным лидером и создала Координационный совет по передаче власти. Правоохранительные органы расценили это как попытку захвата власти.