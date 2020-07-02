"Неустановленный возбудитель"? Похожие на коронавирус симптомы в Италии были ещё до пандемии

Информационное агентство askanews со ссылкой на Агентство здравоохранения Бергамо сообщило о 110 случаях странной пневмонии, которые были зафиксированы с ноября 2019 года по февраль 2020 года. Симптомы болезни были очень схожи с коронавирусом, о котором стало известно позднее. Все инфицированные проживали в городе Альцано-Ломбардо.

Власти Альцано-Ломбардо решили не вводить красную "карантинную" зону, когда в Италии был всплеск COVID-19 в начале марта. Минздрав, глава МВД и итальянский премьер Джузеппе Конте дали показания. Выяснилось, что у жителей городка документально подтверждённые после тестирования случаи коронавируса были к 23 февраля. С первых же дней нового года в больницах уже были пациенты с пневмонией, которая вызывалась "неустановленным возбудителем". Их было 52 человека. Это 60% от общего количества пневмоний за почти два месяца.

О пневмониях с "неустановленным возбудителем" следователи нашли записи и в более ранних документах. Так, в больничных картах в 2018 году таких пациентов было 196, а в 2019-м - 256.

Издание la Repubblica, сославшись на прокуратуру Бергамо, сообщило о 40 пациентах, которые попали в больницы из-за "непризнанных вирусов". Все они были госпитализированы в декабре.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухане. Заболевание быстро распространилось по миру. Италия достаточно долго оставалась на втором (после КНР) месте по количеству заражённых.

Сейчас в стране 240,5 тысячи подтверждённых случаев COVID-19. Почти 35 тысяч человек умерли, выздоровели больше 190 тысяч. Примерно 40% всех заражённых живёт на территории Ломбардии. На этот регион приходится порядка 48% летальных исходов. В Бергамо не справились с болезнью свыше трёх тысяч человек, но власти провинции полагают, что на самом деле умерших в 2-3 раза больше.