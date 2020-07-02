Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная / В мире

"Неустановленный возбудитель"? Похожие на коронавирус симптомы в Италии были ещё до пандемии

02 июля 2020, 01:00  •  83 • В мире
Похожие на коронавирус симптомы в Италии были ещё до пандемии. И даже до информации о первых заразившихся в Китае. Прокуратура Бергамо расследовала случаи заболевания, где в медкартах больных речь шла о "неустановленном возбудителе".
Информационное агентство askanews со ссылкой на Агентство здравоохранения Бергамо сообщило о 110 случаях странной пневмонии, которые были зафиксированы с ноября 2019 года по февраль 2020 года. Симптомы болезни были очень схожи с коронавирусом, о котором стало известно позднее. Все инфицированные проживали в городе Альцано-Ломбардо.
Власти Альцано-Ломбардо решили не вводить красную "карантинную" зону, когда в Италии был всплеск COVID-19 в начале марта. Минздрав, глава МВД и итальянский премьер Джузеппе Конте дали показания. Выяснилось, что у жителей городка документально подтверждённые после тестирования случаи коронавируса были к 23 февраля. С первых же дней нового года в больницах уже были пациенты с пневмонией, которая вызывалась "неустановленным возбудителем". Их было 52 человека. Это 60% от общего количества пневмоний за почти два месяца.
О пневмониях с "неустановленным возбудителем" следователи нашли записи и в более ранних документах. Так, в больничных картах в 2018 году таких пациентов было 196, а в 2019-м - 256.
Издание la Repubblica, сославшись на прокуратуру Бергамо, сообщило о 40 пациентах, которые попали в больницы из-за "непризнанных вирусов". Все они были госпитализированы в декабре.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухане. Заболевание быстро распространилось по миру. Италия достаточно долго оставалась на втором (после КНР) месте по количеству заражённых.
Сейчас в стране 240,5 тысячи подтверждённых случаев COVID-19. Почти 35 тысяч человек умерли, выздоровели больше 190 тысяч. Примерно 40% всех заражённых живёт на территории Ломбардии. На этот регион приходится порядка 48% летальных исходов. В Бергамо не справились с болезнью свыше трёх тысяч человек, но власти провинции полагают, что на самом деле умерших в 2-3 раза больше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 04:00
Французские читатели защитили Путина и русских
01 июля 2020, 10:00
Мишка с банкой на голове был уже на волосок от смерти, когда на помощь пришли люди
01 июля 2020, 20:00
"Обманули вы нас, русские мужики!": Сможет ли китайский клон С-400 потеснить Россию
01 июля 2020, 21:00
Опередили китайцев и удивили американцев: Плавучая АЭС на Чукотке начала давать тепло
01 июля 2020, 21:00
Глава ВОЗ отрезвил всех "суровой реальностью": Пандемия ускоряется
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
30 июня 2020, 15:00
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
30 июня 2020, 11:00
После слов Небензи в США обрушились на Россию с критикой: "Абсолютно неприемлемо"
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.