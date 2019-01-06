"Неуправляемая проблема": Американские сенаторы недовольны Порошенко и Украиной

Как считает ряд американских сенаторов, Украина может стать "неуправляемой проблемой", а глава страны Петр Порошенко использует правоохранителей для атак на оппонентов.

Несколько членов Сената Соединенных Штатов Америки раскритиковали действия властей Украины во время встречи с представителями ряда украинских общественных организаций.

Как считают недовольные американские политики, Украина может стать серьезной и "неуправляемой" проблемой для США и Евросоюза. Это связано с ростом уровня агрессии и радикализма среди украинцев.

Не стоит также забывать и о многочисленных экономических трудностях, включающих в себя колоссальные затраты на бессмысленный конфликт в Донбассе и коррупцию. Досталось и главе страны Петру Порошенко, которого обвинили в использовании правоохранительных органов для организации преследования оппонентов*.

* International Policy Digest