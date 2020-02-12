Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почти как Медведев? В Сети набирает популярность видео с танцующим Зеленским
Участники Клуба "Время - вперёд!" помогли герою программы
Проголодался? Пассажир сжевал собственный телефон и сорвал рейс
Зачем продают Сбербанк? Олег Комолов
Главная / Политика

"Неуместно": Песков прокомментировал появление "икон" с изображением Путина

12 февраля 2020, 20:09  •  62 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление "икон" с лицом Владимира Путина. Он отметил, что глава государства считает неуместным такие изображения.
По словам Пескова, российский лидер не приветствует создание подобных сувениров. "Иконы" с изображением Путина начали продавать в аэропорту Пулково, что, по словам представителя Кремля, неуместно.
"Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует", - цитирует его ТАСС.
В то же время Песков выразил сомнения, что данные сувениры можно приравнивать к иконам - "неуместно", отметил спикер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
11 февраля 2020, 21:24
Конституция России. Дискуссия продолжается, несмотря на вбросы и откровенную ложь
12 февраля 2020, 14:54
В Совфеде поддерживают идею о пожизненном назначении сенаторов
12 февраля 2020, 16:54
"Не самая лучшая ночь в моей жизни": Знаковую цитату Путина о Минских соглашениях вспомнил Смирнов
11 февраля 2020, 21:24
Рябков заявил о готовности стран БРИКС помогать в борьбе с коронавирусом
12 февраля 2020, 20:09
"Неуместно": Песков прокомментировал появление "икон" с изображением Путина
11 февраля 2020, 21:24
Кисляк спрогнозировал ухудшение Вашингтоном отношений с Москвой
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных приз...
12 февраля 2020, 07:09
Избили за русский язык: В Польше дебоширы накинулись на отдыхающих под одобрительные ...
12 февраля 2020, 10:24
Русских снова решили научить жить. Мирзаяну дали ответ
12 февраля 2020, 03:39
Попросили на выход: что стоит за решением Филиппин разорвать военное соглашение с США
12 февраля 2020, 02:09
Поклонская: Как я спаслась от смертного приговора «Правого сектора»*
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2020, 19:24
Россия обогнала США, Китай, СССР и выиграла спор с Украиной
06 февраля 2020, 04:54
Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторожным
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую атаку
06 февраля 2020, 08:09
Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.