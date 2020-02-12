"Неуместно": Песков прокомментировал появление "икон" с изображением Путина

По словам Пескова, российский лидер не приветствует создание подобных сувениров. "Иконы" с изображением Путина начали продавать в аэропорту Пулково, что, по словам представителя Кремля, неуместно.

"Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует", - цитирует его ТАСС.

В то же время Песков выразил сомнения, что данные сувениры можно приравнивать к иконам - "неуместно", отметил спикер.