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"Неуместно": Песков прокомментировал появление "икон" с изображением Путина
12 февраля 2020, 20:09 • 62 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление "икон" с лицом Владимира Путина. Он отметил, что глава государства считает неуместным такие изображения.
По словам Пескова, российский лидер не приветствует создание подобных сувениров. "Иконы" с изображением Путина начали продавать в аэропорту Пулково, что, по словам представителя Кремля, неуместно.
"Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует", - цитирует его ТАСС.
В то же время Песков выразил сомнения, что данные сувениры можно приравнивать к иконам - "неуместно", отметил спикер.
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