"Неудобный" кандидат разоблачил уловку в пользу единороссов: Вместо выборов едва не подсунули цирк

Всю команду кандидатов от Общества исторического просвещения "Двуглавый Орёл" в Астраханской области попытались выбить из предвыборной гонки. Царьград, как и обещал в конце прошлой недели, продолжает разбираться в атаке на независимых кандидатов в депутаты.

Показательным стал инцидент с главой регионального отделения "Двуглавого Орла" в Астраханской области Сергеем Чаплыгиным. Не доверившись никому из помощников, Чаплыгин сам собирал подписи в свою пользу. Лично прошёл по людям в округе, которые знают его не первый год. И заручился максимально возможной поддержкой. Но... криминалист посчитал, что подписи в пользу Чаплыгина были подделаны. И это несмотря на то, что подписавшиеся тут же написали заявления в областной ЦИК, заверив, что ставили автографы лично.

Обозреватель Царьграда Александр Степанов более внимательно оценил произошедшее. Например, выяснил, что "специалист-почерковед" - начальник отдела криминалистических экспертиз экспертно-криминалистического центра УМВД России по Астраханской области Василий Батищев - он же, заодно, и член рабочей группы окружной избирательной комиссии по проверке подписей избирателей. Интересно, как именно звучали выводы экспертов. Везде в своих мотивировках он говорил - "возможно", настаивая на том, что подписи ненастоящие. Мол, возможно, они выполнены одним и тем же лицом. Так забраковали семь автографов. Таким образом, эксперт Батищев отсеял ровно столько подписей, сколько нужно для того, чтобы не преодолеть подписной барьер.

У кандидатов от партии власти никаких проблем не возникло. Как отмечает Степанов, "судя по всему, "Единая Россия", которая понесла имиджевые потери в Астрахани из-за скандалов, сумела договориться о "разделении" округов с основными оппозиционными партиями".

В понедельник, 3 августа, состоялось решающее заседание ЦИК Астраханской области, где должна была решаться судьба Чаплыгина. После серии публикаций в средствах массовой информации, в том числе на страницах Царьграда, члены комиссии отрицать очевидное не смогли. Сергею Чаплыгину выдали удостоверение кандидата.

Кстати, на заседании рабочей группы почерковед - один из четырёх человек, принимающих решение по допуску кандидата, - проголосовал вместе с остальными против Чаплыгина. Примерно точно таким же образом убрали из претендентов на депутатские мандаты его единомышленников и членов "Двуглавого Орла" Владислава Дарвина, Сергея Голова и Александра Шмачкова, шедших на выборы в качестве самовыдвиженцев по четырём избирательным округам Астрахани. Всем им отказано в участии по причине "недостоверности" и "недействительности" подписей и других данных, внесённых в подписные листы.

Мнение эксперта

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Царьградом, комментируя историю, произошедшую в Астраханской области, отметил, что ситуация с отсеиванием кандидатов по почерковедческой экспертизе, к сожалению, не новость в политических процессах нашей страны:

"Большая доля субъективности при принятии решений была всегда. Гарантировать, что почерковед на сто процентов уверен в выдаваемой им экспертизе, и раньше не всегда получалось, и сейчас мы видим именно такую ситуацию. Поэтому это стандартный ход, стандартное решение - отдать на почерковедческую экспертизу документы, предполагая, что в определённых условиях, с определёнными уловками почерковед может дать негативное заключение. Я думаю, что и здесь точно такой же случай".

Дмитрий Солонников добавил, что сама по себе подобная экспертиза - вещь спорная. Потому результаты и становятся инструментами для манипуляций.