Польский журналист Анджей Краевский считает, что сейчас происходит переустройство мира. За век с небольшим это третий подобный передел, который касается Германии. ФРГ на данный момент в растерянности. "Неудобное положение", - отмечает автор статьи.

Публикация Краевского вышла на страницах издания Dziennik Gazeta Prawna. Журналист пишет, что формируется новый мировой порядок. В процессе одним из главных инструментов является Украина.

Краевский рассказал читателям, что с 1905 года и по нынешнее время Европой мог бы управлять тандем Германии и России. Об этом договорились во время неофициальной встречи немецкий император Вильгельм II и его двоюродный брат император России Николай II. По их задумке, Франция полностью лишалась своего влияния, в стабильность империи, которая была под контролем Великобритании, сильно бы пошатнулось. Однако политики в Германии и России пошли против идеи императоров.

Второй передел Европы начался с пактом Молотова – Риббентропа, однако новый тандем не просуществовал и двух лет. Впрочем, отмечает автор статьи, по-другому не могло быть, так как Советский Союз и Германия преследовали противоположные интересы.

По мнению Краевского, Берлин готов отказаться поддерживать Киев взамен на хорошие отношения с Кремлём. Однако англосаксы не дадут этому случиться.

То, как развивается ситуация, стало совершенно неожиданным для Германии. Журналист уверен, что Берлин мечется, доказательством чего являются инициативы канцлера Олафа Шольца. План создания германоцентричной Европы проваливается: Евросоюз вряд ли федерализируется вокруг Германии.

"Хуже того, немцы оказались в неудобном положении: как раз сейчас они закрывают свои последние атомные электростанции, поэтому их потребность в газе возрастёт, но Кремлю абсолютно наплевать на немецкие интересы. Он выбирает не гармоничное сотрудничество, а свои стратегические цели", - считает Анджей Краевский.

Он допустил, что Берлину придётся серьёзно пересмотреть свою политику, однако пока непонятно, как это сделать: Германия слишком мала на фоне мировых держав, но слишком велика по сравнению с соседками по Европе.