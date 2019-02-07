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"Неудобно получилось": Порошенко украл фразу Путина для предвыборного слогана

07 февраля 2019, 23:39  •  128 • Политика
На фоне приближающихся президентских выборов на Украине появились билборды с предвыборным слоганом кампании Петра Порошенко. Главная проблема этого слогана, отметили в соцсетях, заключается в том, что Порошенко похитил его с билбордов российской партии "Единая Россия", а принадлежит изречение Владимиру Путину. "Неудобно получилось", - отмечает журналистка Юлия Витязева.
Именно она привлекла внимание своих читателей в Twitter к данному совпадению. Свое наблюдение Витязева подтверждает наглядными фотосвидетельствами.
На первом фото изображен билборд "Единой России" с надписью: "Реальные дела, а не пустые обещания!" Данная фраза адресована президенту России Владимиру Путину.
На втором билборде поддерживающей президента Украины партии БПП приведена та же фраза, но на украинском.
Напомним, что выборы следующего главы украинского государства пройдут 31 марта. Всего на них зарегистрировано более 30 кандидатов.
Неудобно получилось pic.twitter.com/SbaucfZj4K
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 февраля 2019 г.

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