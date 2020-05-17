"Неудачный политический пиар": Коротченко разнёс "супер-пупер-ракету" Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о начале создания "супер-пупер-ракеты", не раскрыв больше никаких подробностей. Своим мнением на этот счёт поделился военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его мнению, заявление Трампа – это не более чем неудачный политический пиар на фоне очень непростой ситуации с пандемией коронавируса в США. Американский лидер просто пытается найти позитивный информационный повод, но вместо этого только бьёт по собственной репутации, считает Коротченко.

Он напомнил, что нельзя с нуля создать новую ракету одним щелчком в Twitter. Создание новой ракеты – это годы, а иногда и десятилетия упорной и напряжённой работы, подчеркнул военный эксперт. Поэтому анонс "супер-пупер-ракеты" – это не более чем пиар.