"Неудача США" и "Россия получила всё": Как западные СМИ оценили встречу Путина и Эрдогана

О том, что "Россия получила всё, что хотела", сообщает читателям немецкое радио Deutschlandfunk, ведь Москва уже пять лет достигает всех своих целей в Сирии. При этом в самом сирийском конфликте "Россия занимает более выгодные позиции, нежели Турция".

Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создаёт буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое, - сообщается в опубликованном материале.

Однако, по мнению журналиста Deutschlandfunk, влияние рычагов Кремля на ситуацию всё-таки не является безграничным, что стало ясно по итогам переговоров лидеров России и Турции.

Журналисты французского Le Monde увидели "провал Анкары" и "поражение Эрдогана" в достигнутом перемирии по Идлибу. По их мнению, в договоре "не учтены главные требования турецкого лидера". Кроме того, в ходе переговоров вообще не говорилось о турецких блокпостах, которые окружены сирийской армией. Не вспоминали стороны и о беженцах, которые снова появились после обострения ситуации в Идлибе.

И наконец, Дамаск оставляет за собой захваченную территорию, хотя Анкара требовала отступления сирийских сил, - говорится в статье.

Эксперты, с которыми поговорили французские журналисты, предположили, что "договорённости будут хрупкими".

Автор материала, опубликованного американским журналом National Interest, отмечает, что соглашение, к которому пришли Путин и Эрдоган, вступает в противоречие с требованиями, которые незадолго до визита турецкого президента в Москву озвучил госсекретарь США Майк Помпео: армия Асада должна вернуться к линиям прекращения огня 2018 года. Однако Путин и Эрдоган на переговорах "зацементировали" достижения официального Дамаска после 2018 года.

Именно поэтому автор статьи Мэттью Петти и озаглавил её "Провал турецкого гамбита Помпео в Сирии".

"Это соглашение поставило крест на очередной попытке Помпео заключить американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия", - отмечается в статье.