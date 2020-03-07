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"Неудача США" и "Россия получила всё": Как западные СМИ оценили встречу Путина и Эрдогана
07 марта 2020, 10:35 • 123 • В мире
Шестичасовая встреча в Кремле, в ходе которой президенты России и Турции достигли ряда серьёзных соглашений по ситуации в Идлибе, не осталась без внимания журналистов западных СМИ. Многие из них, комментируя эти переговоры, сочли, что Москва оказалась в лучшем положении, нежели Турция, потому что "получила всё, что хотела". При этом для США переговоры стали "неудачей", утверждают американские издания.
О том, что "Россия получила всё, что хотела", сообщает читателям немецкое радио Deutschlandfunk, ведь Москва уже пять лет достигает всех своих целей в Сирии. При этом в самом сирийском конфликте "Россия занимает более выгодные позиции, нежели Турция".
Однако, по мнению журналиста Deutschlandfunk, влияние рычагов Кремля на ситуацию всё-таки не является безграничным, что стало ясно по итогам переговоров лидеров России и Турции.
Журналисты французского Le Monde увидели "провал Анкары" и "поражение Эрдогана" в достигнутом перемирии по Идлибу. По их мнению, в договоре "не учтены главные требования турецкого лидера". Кроме того, в ходе переговоров вообще не говорилось о турецких блокпостах, которые окружены сирийской армией. Не вспоминали стороны и о беженцах, которые снова появились после обострения ситуации в Идлибе.
Эксперты, с которыми поговорили французские журналисты, предположили, что "договорённости будут хрупкими".
Автор материала, опубликованного американским журналом National Interest, отмечает, что соглашение, к которому пришли Путин и Эрдоган, вступает в противоречие с требованиями, которые незадолго до визита турецкого президента в Москву озвучил госсекретарь США Майк Помпео: армия Асада должна вернуться к линиям прекращения огня 2018 года. Однако Путин и Эрдоган на переговорах "зацементировали" достижения официального Дамаска после 2018 года.
Именно поэтому автор статьи Мэттью Петти и озаглавил её "Провал турецкого гамбита Помпео в Сирии".
"Это соглашение поставило крест на очередной попытке Помпео заключить американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия", - отмечается в статье.
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