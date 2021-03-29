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"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики

29 марта 2021, 07:25  •  311 • Украина

"Неубиваемый" украинский журналист Аркадий Бабченко стал бомжом без гражданства и напросился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в чистильщики: "Владимир Александрович! Отмою администрацию за сто тыщ. Оченно надо", - пишет он.

Бабченко, который некогда бежал из России на Украину, а затем - с Украины в Израиль и обратно Россию, признался, что у него закончился срок паспорта. И теперь он является "беспримесным беженцем". По словам скандально известного журналиста, у него нет ни документов, ни машины, ни жилья, ни страховки. Поэтому он не может работать, уехать из страны и даже не может развестись.

Репортёр отметил, что это состояние, вероятно, и является свободой, от которой пришёл бы в восторг Сократ, однако эти философские размышления внезапно прервались вполне материальным призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кастрюля вот, правда, есть. Чую, добром это не кончится. Владимир Александрович! Отмою вашу администрацию за сто тыщ. Оченно надо. Ну вот правда, - пишет Бабченко на своей странице в "Живом журнале".

Напомним, что Аркадий Бабченко с самого начала поддерживал Украину в её войне с жителями Донбасса и освещал это противостояние исключительно с позиций ВСУ. В феврале 2017 года он уехал из России, после чего некоторое время жил в Праге, потом в Израиле, а затем перебрался в Киев.

В 2019 году Бабченко покинул Киев - на этот раз из-за несогласия с политикой украинских властей. Он снова перебрался в Израиль, однако находился там под угрозой депортации. Будучи без денег и работы, журналист просил своих подписчиков оказать ему финансовую помощь. В августе 2020 года он вернулся в Россию и сразу же отметил в Москве День независимости Украины.

Скандальную известность Бабченко приобрёл в мае 2018 года, когда украинские СМИ сообщили о его убийстве. Однако через некоторое время стало известно, что журналист, сотрудничая с СБУ, пошёл на инсценировку своей смерти. Его действия тогда осудили многие коллеги, которые отметили, что репортёр не должен идти на сделку со спецслужбами.

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