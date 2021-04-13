"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов

"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США благодаря универсальным разведывательным комплексам для самолётов. Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов в рассказы американских военных, считает обозреватель телеканала "Царьград", писатель Александр Цыганов.

У Су-34 появились новые боевые возможности. Специалисты НИИ "Кулон", который входит в холдинг "Росэлектроника", разработали универсальные контейнеры для радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки. По данным источника, истребителям-бомбардировщикам теперь будет проще обнаруживать цели, повысится и точность наведения. Кроме того, новая аппаратура будет в автоматическом режиме передавать информацию военным на земле, используя защищённый канал связи. Следовательно, боевые действия будут вестись в едином информационно пространстве.

Цыганов назвал эту информацию трагической вестью для нашего геополитического противника.

"Означает она то, что Россия на всех парах уходит от США в отрыв в области радиоэлектроники. И прежде всего – в области радиоэлектронной разведки (РЭР), радиоэлектронного подавления (РЭП) и в целом радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - считает обозреватель Царьграда.

Американцы для их пор не знают, как бороться с РЭБ типа "Хибины" или "Красуха", хотя они уже считаются несколько устаревшими. Эксперт напомнил, что "Росэлектроника" – это свыше 120 предприятий и научных организаций, специалисты которых решают широчайший круг задач: от производства средств связи и автоматизированных систем управления до робототехнических комплексов.

Информация об апгрейде Су-34 касается вовсе не известных разработках данного холдинга врод "Инфауны" или "Борисоглебска – 2", а о чём-то новом.