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"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов

13 апреля 2021, 04:00  •  104 • Политика
"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США благодаря универсальным разведывательным комплексам для самолётов. Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов в рассказы американских военных, считает обозреватель телеканала "Царьград", писатель Александр Цыганов.
У Су-34 появились новые боевые возможности. Специалисты НИИ "Кулон", который входит в холдинг "Росэлектроника", разработали универсальные контейнеры для радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки. По данным источника, истребителям-бомбардировщикам теперь будет проще обнаруживать цели, повысится и точность наведения. Кроме того, новая аппаратура будет в автоматическом режиме передавать информацию военным на земле, используя защищённый канал связи. Следовательно, боевые действия будут вестись в едином информационно пространстве.
Цыганов назвал эту информацию трагической вестью для нашего геополитического противника.
"Означает она то, что Россия на всех парах уходит от США в отрыв в области радиоэлектроники. И прежде всего – в области радиоэлектронной разведки (РЭР), радиоэлектронного подавления (РЭП) и в целом радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - считает обозреватель Царьграда.
Американцы для их пор не знают, как бороться с РЭБ типа "Хибины" или "Красуха", хотя они уже считаются несколько устаревшими. Эксперт напомнил, что "Росэлектроника" – это свыше 120 предприятий и научных организаций, специалисты которых решают широчайший круг задач: от производства средств связи и автоматизированных систем управления до робототехнических комплексов.
Информация об апгрейде Су-34 касается вовсе не известных разработках данного холдинга врод "Инфауны" или "Борисоглебска – 2", а о чём-то новом.
"Но можно быть уверенными – это новое непременно добавит жалких тонов в рассказы американских военных о том, как русские "нецивилизованно и непрофессионально" заглядывают в самое сердце американской военной электроники, а то и перехватывают управление ею", - подчеркнул Александр Цыганов.

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