"Нетрадиционный подход": Миллиардер испробовал на себе собственную вакцину от COVID-19

Предприниматель, учёный, профессор германского Любекского университета и медицинского колледжа в Ухане Винфрид Штёкер некогда основал фирму по производству тест-систем для определения вирусов. Сотрудники его лабораторий работали над реагентами для выявления лихорадки Эбола, атипичной пневмонии, японского энцефалита и других опасных инфекций.

Штёкер рассказал, что его учёным удалось достаточно быстро создать систему, которая будет обнаруживать антитела к новому коронавирусу. В основе анализа - субъединица S1 белка вирусной оболочки (спайк-протеина). Именно S1 позволяет SARS-CoV-2 связываться с рецепторами здоровых человеческих клеток и вызывать в них изменения.

"Сила, с которой на нас обрушился коронавирус, требует нетрадиционного подхода", - сделал вывод миллиардер и начал действовать весьма решительно.

73-летний Штёкер предположил, что нужно иммунизироваться белком S1. Он создал необходимый состав с рекомбинантным антигеном и вколол его себе в бедро. Всего инъекций было четыре: 26 марта, 27, 28, 29 апреля. Доза возрастала с 13 микрограммов до 39 микрограммов. Миллиардер заявил, что никакого недомогания всё это время не чувствовал, пишет "МК".

Об эксперименте на себе он никого в известность не ставил. По его мнению, только так можно было сэкономить время. Штёкер уверен: всё было безопасно и для него, и для тех, кто его окружает. Потом было несколько контрольных исследований. Их результаты доказали, что в организме экспериментатора успешно вырабатываются антитела, убивающие SARS-CoV-2.

Оппоненты Штёкера его восторга не разделяют. Они считают, что необходимы классические клинические исследования, и затем, может быть, через год-другой, препарат выйдет в массовое производство.