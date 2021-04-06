"Нетрадиционный подход": Итальянец стал вакцинным туристом. В России нет очередей и бюрократии

Итальянец Алессандро Равальоли стал вакцинным туристом, потому что не хотел ждать месяцы, пока ему сделают прививку дома. В России нет очередей и бюрократии, посчитал он и не прогадал. "Нетрадиционный подход", - хвалят его соотечественники.

Равальоли рассказал, что на родине он мог бы рассчитывать на прививку примерно к осени. Но столько ждать он не мог. Во-первых, не хотелось умирать из-за того, что "какие-то чиновники в Европе не сработали". Во-вторых, у него немало близких и родных из группы риска, и он не хотел быть для них угрозой.

Мужчина приехал в Россию и уже получил вторую инъекцию "Спутника V". И даже успел отметить это с парой друзей в одном из московских ресторанов. И если в Европе постоянно не хватает вакцин, имеются задержки с поставками, то в России предложение превышает спрос.

"Многие граждане ЕС всё ещё ждут прививки дома, в то время как некоторые решили использовать более нетрадиционный подход, проехав весь путь до России, чтобы получить вакцину "Спутник V", которая ещё не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам", - пишут итальянские журналисты RT.

По мнению Равальоли, у "Спутника V" лишь одна проблема - то, что она сделана в России. Если бы этот препарат выпустили в США, как Pfizer или Moderna, то он незамедлительно бы попал в Европу. Мужчина подчеркнул, что во время пандемии властям следует отбросить "поддержку каких-то других интересов" и сделать спасение жизней людей своим приоритетом. Для этого нужно лишь предоставить все возможности людям, желающим привиться.

Ждать в очередях итальянцу не пришлось, однако сделать прививку в государственных поликлиниках он не имеет права. Впрочем, пункты вакцинации есть в торговых центрах и многих других точках. В одной из них вакцинного туриста приняли без проблем. "Спутник V" Алессандро Равальоли получил без очередей и бюрократии.