"Нетрадиционные" пельмени из Нью-Йорка вызвали отвращение у русских: "Ешьте сами"

Американское издание The New Yorker расхвалило нью-йоркское кафе, в котором подают разнообразные пельмени. Но русские, узнав о "нетрадиционной" подоплёке этого заведения, заметили, что такие пельмени точно есть не стали бы.

Героями заметки в газете стали Трина и Джессика Куинн - эти две дамы открыли в Бруклине кафе-пельменную. Они решили, что пришла пора переломить предрассудки по отношению к русской кухне, и постарались предложить множество разнообразных пельменей на любой вкус.

Однако у поварих есть одна особенность: они придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации и даже являются... женой и женой.

Автора это, конечно, нисколько не смущает и он с удовольствием описывает блюда, которые включили в меню "супруги Куинн". Он также рассказал, что Джессика - дочь эмигрантов из СССР, а потому хорошо знает русскую кухню и даже свою "жену" подсадила на холодец и селёдку.

Тем не менее русские читатели к идее "лесбийской пельменной" отнеслись скептически. На странице перевода статьи на портале "ИноСМИ" они пишут:

"Когда в начале их отношений Трина Куинн подарила своей нынешней жене Джессике Куинн... дальше читать не стал, простите".

"По поводу лесбийских пельменей: Ешьте сами с волосами!"

"В принципе неплохо, когда людям по ту сторону рассказывают о еде других народов в позитивном ключе. Но вот если не вставил про ЛГБТ или плохого тирана - в печать не пойдёт. Против обкома не попрёшь, что делать".