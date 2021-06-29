Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дал...
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Главная / Политика

"Нет" стрелкам в школах и западным НПО: Путин подписал последние законы Госдумы VII созыва

29 июня 2021, 21:40  •  90 • Политика
28 июня президент России Владимир Путин подписал сразу несколько законов, ставших последними, принятыми Госдумой нынешнего VII созыва. Далее страну ждут парламентские выборы, и новые законодательные инициативы будет принимать уже следующий состав нижней палаты парламента. Нам же впору разобраться, о чём гласят новые законы.
Под занавес своей работы депутаты решили сосредоточиться на самом актуальном и даже вытащили на поверхность то, что некоторое время пылилось на дальних полках думских кабинетов. Финальный аккорд Госдумы VII созыва оказался впечатляющим — тут вам и поправки в КоАП, и новая версия закона "Об оружии", и защита России от деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО), и проект, вводящий в России цифровую платформу в сфере трудовых отношений.

Закон "Об оружии" и ужесточение оборота оружия

Внесены изменения в Федеральный закон "Об оружии". Главное нововведение — повышение возраста для приобретения охотничьего оружия с 18 до 21 года. Речь идёт о той самой мере, которая широко обсуждалась после трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев в мае расстрелял из охотничьего ружья учеников и сотрудников школы.
Интересно, что законопроект о внесении соответствующих изменений, согласно базе Госдумы, был внесён ещё 21 декабря 2020 года. Складывается ощущение, что документ "мариновался" в нижней палате до тех пор, пока не произошла ужасающая трагедия. Депутаты, разумеется, посчитали своим долгом оперативно принять этот документ и отправить на подпись президенту. Очевидно, что закон был бы принят и следующим созывом Думы, но нынешние обладатели мандатов решили записать это себе в актив.
Принятый ими и подписанный президентом закон не только вводит новые требования к возрасту для покупки охотничьего оружия, но исключает возможность выдачи лицензий на оружие гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений и подвергнутым административному наказанию за пьяную езду.
Из закона есть и исключения. С 18 лет охотничье ружьё могут приобрести те, кто проходит военную службу, а также сотрудники государственных военизированных организаций, имеющие воинское звание. Также исключение сделано для представителей коренных малочисленных народов, юрлиц с особыми задачами, и лиц, имеющих профессиональный охотничий статус. Также орудие можно приобрести для занятий спортом.
Мера с повышением возраста — безусловно, правильная. Однако она была бы неполной без поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). 28 июня Путин подписал поправки, ужесточающие оборот гражданского оружия. Закон устанавливает штраф от 5 до 10 тыс. рублей и вводит ответственность в виде лишения права на приобретение, хранение и ношение оружия (1-3 года с конфискацией или без) за нарушение правил хранения.
Карается и незаконное изготовление, а также приобретение или продажа оружия и патронов. Штрафы — 5-10 тыс. рублей, возможна конфискация или арест на 15 суток. Чиновники могут получить штрафы до 50 тыс. рублей или дисквалификацию до трёх лет, а юрлица — до 500 тыс. рублей и заморозку работы фирмы на срок до 60 суток.
Важная мера — наказание за публикацию в СМИ и интернете руководств по изготовлению взрывных устройств и рекомендаций по переделке оружия в боевое. Граждане за это будут платить штраф в размере 10-50 тыс. рублей, чиновники — 40-80 тыс. рублей, а предприниматели — 50-100 тыс. рублей.

Не вмешивайтесь в дела России

28 июня Путин также подписал закон о запрете гражданам России участвовать в работе нежелательных неправительственных организаций (НПО) за рубежом. Логика этого документа абсолютно понятна — нередко наши сограждане за границей втягиваются в работу организаций, не имеющих тесных связей с властями иностранного государства, но проводящих работу во вполне понятном политическом и идеологическом направлении. Подобную деятельность можно вполне расценивать как своего рода вербовку или как прямые попытки вмешательства во внутренние дела России.
Подписанный Путиным документ также уточняет, какие организации относятся к нежелательным. В частности, это те, кто работает как посредники при проведении операций с деньгами или имуществом учреждений, уже признанных в России нежелательными.
В этот день Путин также подписал поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". На Росфинмониторинг возлагается задача следить за денежными переводами гражданам и юрлицам, поступающим с территории ряда других государств. Нарушение закона повлечёт за собой штраф в 5-10 тыс. рублей для физлиц, 20-50 тыс. рублей для чиновников и 50-100 тыс. рублей для юрлиц.
То есть мы понимаем, что эти поправки вкупе с законом о запрете сотрудничества за границей с нежелательными НПО — это уже достаточно серьёзная попытка перекрыть канал финансовой подпитки для ряда организаций, чья деятельность в России либо уже признана нежелательной, либо балансирует где-то на грани. Ведь скандальный Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), признанный в России запрещённой организацией, получал переводы из-за границы. Получают оттуда деньги и многие другие структуры, деятельность которых сложно характеризовать как направленную на защиту интересов нашей страны. И другой вопрос — легализация и отмывание денег через криптовалютные кошельки. Такая проблема, к сожалению, ещё существует.

Цифровая платформа в сфере трудовых отношений

28 июня Путин также подписал закон, упрощающий поиск работы. Изменения были внесены в закон "О занятости населения в Российской Федерации". Основное нововведение — запуск на основе информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России"" нового сервиса — цифровой платформы по трудоустройству.
Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей,
— комментировал эту инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Согласимся, что в пандемию необходимость поиска работы обострилась. Из-за того, что от вынужденного локдауна в России пострадали предприятия малого и среднего бизнеса, многие граждане потеряли работу. Государственный цифровой сервис поиска мог бы пригодиться ещё год назад, но будет вводиться только сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Отдельный вопрос — насколько такой государственный сервис сможет составить конкуренцию популярным порталам поиска вакансий. Думается, ответ мы получим уже достаточно скоро.

Другие законы

В общей сложности президент России подписал 28 июня 15 законов и поправок в законы, одобренных ранее Госдумой и Советом Федерации. Такое число одномоментно подписанных законов, на наш взгляд, объясняется достаточно просто – Госдума VII созыва на излёте своих полномочий решила закрыть максимум "хвостов", одобрив в июне целую кипу документов, которые ранее могли просто лежать на полке.
Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Госдуму
Таковым является, например, внесённый ещё 22 марта в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти". Он устанавливает, например, ежемесячную компенсацию семьям сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.
Среди других подписанных Путиным законов — закон о медосмотрах для шахтёров, об упрощении предоставления гражданам участков на территории Арктической зоны России, закон, расширяющий возможности дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ, а также закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России.
Таковым в общих чертах оказался "последний залп" нынешнего состава Госдумы. Из актуального мы выделим ужесточение оборота оружия, запрет на работу с зарубежными НПО, а также блокировка транзакций из-за границы.
Последнее пленарное заседание Госдумы VII созыва состоялось 17 июня. Дальше запланированы региональные недели и летние каникулы с 17 июля. Затем — выборы в сентябре. В нынешнем составе депутаты нижней палаты больше не соберутся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






90
Источник
Похожие новости
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
29 июня 2021, 08:50
Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
29 июня 2021, 16:10
Мария Захарова – обидевшим Лаврова: "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я"
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 09:20
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
24 июня 2021, 03:15
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили иронизировать: "Это чудесно!"
26 июня 2021, 06:35
Переговоры с Москвой по газу в Киеве свели к летающим карандашам
24 июня 2021, 12:25
"Если вы не измените курс": Вторая минута видео с эсминца разоблачила ложь британцев
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
23 июня 2021, 14:25
Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.