"Нет" стрелкам в школах и западным НПО: Путин подписал последние законы Госдумы VII созыва

28 июня президент России Владимир Путин подписал сразу несколько законов, ставших последними, принятыми Госдумой нынешнего VII созыва. Далее страну ждут парламентские выборы, и новые законодательные инициативы будет принимать уже следующий состав нижней палаты парламента. Нам же впору разобраться, о чём гласят новые законы.

Под занавес своей работы депутаты решили сосредоточиться на самом актуальном и даже вытащили на поверхность то, что некоторое время пылилось на дальних полках думских кабинетов. Финальный аккорд Госдумы VII созыва оказался впечатляющим — тут вам и поправки в КоАП, и новая версия закона "Об оружии", и защита России от деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО), и проект, вводящий в России цифровую платформу в сфере трудовых отношений.

Закон "Об оружии" и ужесточение оборота оружия

Внесены изменения в Федеральный закон "Об оружии". Главное нововведение — повышение возраста для приобретения охотничьего оружия с 18 до 21 года. Речь идёт о той самой мере, которая широко обсуждалась после трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев в мае расстрелял из охотничьего ружья учеников и сотрудников школы.

Интересно, что законопроект о внесении соответствующих изменений, согласно базе Госдумы, был внесён ещё 21 декабря 2020 года. Складывается ощущение, что документ "мариновался" в нижней палате до тех пор, пока не произошла ужасающая трагедия. Депутаты, разумеется, посчитали своим долгом оперативно принять этот документ и отправить на подпись президенту. Очевидно, что закон был бы принят и следующим созывом Думы, но нынешние обладатели мандатов решили записать это себе в актив.

Принятый ими и подписанный президентом закон не только вводит новые требования к возрасту для покупки охотничьего оружия, но исключает возможность выдачи лицензий на оружие гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений и подвергнутым административному наказанию за пьяную езду.

Из закона есть и исключения. С 18 лет охотничье ружьё могут приобрести те, кто проходит военную службу, а также сотрудники государственных военизированных организаций, имеющие воинское звание. Также исключение сделано для представителей коренных малочисленных народов, юрлиц с особыми задачами, и лиц, имеющих профессиональный охотничий статус. Также орудие можно приобрести для занятий спортом.

Мера с повышением возраста — безусловно, правильная. Однако она была бы неполной без поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). 28 июня Путин подписал поправки, ужесточающие оборот гражданского оружия. Закон устанавливает штраф от 5 до 10 тыс. рублей и вводит ответственность в виде лишения права на приобретение, хранение и ношение оружия (1-3 года с конфискацией или без) за нарушение правил хранения.

Карается и незаконное изготовление, а также приобретение или продажа оружия и патронов. Штрафы — 5-10 тыс. рублей, возможна конфискация или арест на 15 суток. Чиновники могут получить штрафы до 50 тыс. рублей или дисквалификацию до трёх лет, а юрлица — до 500 тыс. рублей и заморозку работы фирмы на срок до 60 суток.

Важная мера — наказание за публикацию в СМИ и интернете руководств по изготовлению взрывных устройств и рекомендаций по переделке оружия в боевое. Граждане за это будут платить штраф в размере 10-50 тыс. рублей, чиновники — 40-80 тыс. рублей, а предприниматели — 50-100 тыс. рублей.

Не вмешивайтесь в дела России

28 июня Путин также подписал закон о запрете гражданам России участвовать в работе нежелательных неправительственных организаций (НПО) за рубежом. Логика этого документа абсолютно понятна — нередко наши сограждане за границей втягиваются в работу организаций, не имеющих тесных связей с властями иностранного государства, но проводящих работу во вполне понятном политическом и идеологическом направлении. Подобную деятельность можно вполне расценивать как своего рода вербовку или как прямые попытки вмешательства во внутренние дела России.

Подписанный Путиным документ также уточняет, какие организации относятся к нежелательным. В частности, это те, кто работает как посредники при проведении операций с деньгами или имуществом учреждений, уже признанных в России нежелательными.

В этот день Путин также подписал поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". На Росфинмониторинг возлагается задача следить за денежными переводами гражданам и юрлицам, поступающим с территории ряда других государств. Нарушение закона повлечёт за собой штраф в 5-10 тыс. рублей для физлиц, 20-50 тыс. рублей для чиновников и 50-100 тыс. рублей для юрлиц.

То есть мы понимаем, что эти поправки вкупе с законом о запрете сотрудничества за границей с нежелательными НПО — это уже достаточно серьёзная попытка перекрыть канал финансовой подпитки для ряда организаций, чья деятельность в России либо уже признана нежелательной, либо балансирует где-то на грани. Ведь скандальный Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), признанный в России запрещённой организацией, получал переводы из-за границы. Получают оттуда деньги и многие другие структуры, деятельность которых сложно характеризовать как направленную на защиту интересов нашей страны. И другой вопрос — легализация и отмывание денег через криптовалютные кошельки. Такая проблема, к сожалению, ещё существует.

Цифровая платформа в сфере трудовых отношений

28 июня Путин также подписал закон, упрощающий поиск работы. Изменения были внесены в закон "О занятости населения в Российской Федерации". Основное нововведение — запуск на основе информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России"" нового сервиса — цифровой платформы по трудоустройству.

Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей,

— комментировал эту инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласимся, что в пандемию необходимость поиска работы обострилась. Из-за того, что от вынужденного локдауна в России пострадали предприятия малого и среднего бизнеса, многие граждане потеряли работу. Государственный цифровой сервис поиска мог бы пригодиться ещё год назад, но будет вводиться только сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Отдельный вопрос — насколько такой государственный сервис сможет составить конкуренцию популярным порталам поиска вакансий. Думается, ответ мы получим уже достаточно скоро.

Другие законы

В общей сложности президент России подписал 28 июня 15 законов и поправок в законы, одобренных ранее Госдумой и Советом Федерации. Такое число одномоментно подписанных законов, на наш взгляд, объясняется достаточно просто – Госдума VII созыва на излёте своих полномочий решила закрыть максимум "хвостов", одобрив в июне целую кипу документов, которые ранее могли просто лежать на полке.

Таковым является, например, внесённый ещё 22 марта в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти". Он устанавливает, например, ежемесячную компенсацию семьям сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Среди других подписанных Путиным законов — закон о медосмотрах для шахтёров, об упрощении предоставления гражданам участков на территории Арктической зоны России, закон, расширяющий возможности дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ, а также закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России.

Таковым в общих чертах оказался "последний залп" нынешнего состава Госдумы. Из актуального мы выделим ужесточение оборота оружия, запрет на работу с зарубежными НПО, а также блокировка транзакций из-за границы.

Последнее пленарное заседание Госдумы VII созыва состоялось 17 июня. Дальше запланированы региональные недели и летние каникулы с 17 июля. Затем — выборы в сентябре. В нынешнем составе депутаты нижней палаты больше не соберутся.