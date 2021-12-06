"Нет" "тихой гавани" глобального терроризма: Путин и Моди выступили за мирный Афганистан

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сказали своё твёрдое "нет" "тихой гавани" глобального терроризма. Они обсудили ситуацию в Афганистане и сошлись во мнении, что поддержат мир в этой стране.

Владимир Путин приехал в Нью-Дели для переговоров с индийским премьером. После завершения беседы состоялся рабочий обед, на котором присутствовали и члены делегаций.

Главы России и Индии подписали пакет документов, а также приняли совместное заявление "Россия - Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания".

Путин и Моди сказали "нет" "тихой гавани" глобального терроризма.

"Они заявили о своей твёрдой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование, ликвидации террористической инфраструктуры и противодействию радикализации, с тем чтобы Афганистан никогда не стал "тихой гаванью" глобального терроризма", - говорится в заявлении на сайте Кремля.

Президент России и премьер Индии решили поддержать мирный, стабильный и безопасный Афганистан. Они сошлись во мнении, что необходимо уважать независимость, единство и территориальную целостность этого государства, а также обеспечить невмешательство в его внутренние дела.

Россия и Индия вскоре окажут гуманитарную помощь народу Афганистана.