"Нет": Глава МЭР отрицает возможность дефолта по сценарию 1998 года

В то же время, считает министр, государство должно обратить внимание на малый и средний бизнес в России, именно таким предпринимателям больше всего требуется поддержка, и им надо помочь, чтобы у людей "осталось желание делать бизнес и развивать его в России".

"Мне кажется, сейчас пройдёт время, и мы поймём, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику. Ведь в отличие от 2008 года, когда мы в первую очередь спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе", - пояснил глава Минэкономразвития.

В четверг, 16 апреля, на заседании правительства, проходившем в видеоформате, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, общая численность сотрудников которых превышает три миллиона человек, смогут получить прямую финансовую поддержку от государства.

Напомним, Максим Решетников решил проверить, как в реальности функционирует мера поддержки бизнеса, введённая правительством. В частности, программу "нулевых" кредитов (кредиты под ноль процентов на 6 месяцев - ред.) на зарплату, которая должна быть доступна не только микро- и малым предприятиям, но и средним и крупным.

Он уточнил, что, согласно мониторингу министерства, выдачи кредитов идут медленно.

"Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно на 1,5 млрд рублей", - сказал он, отметив, что в реальности выдано и того меньше - всего 400 млн рублей.

После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы в кредитах со стороны банков министр решил проверить это лично. Он позвонил в два крупнейших банка.

"В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы ещё не подписало постановление", - рассказал министр и добавил, что в другом банке ему "пообещали выдать кредит, но... в мае".

"Обратил на это внимание руководства банков", - подчеркнул он в своём Instagram.