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"Нетаньяху защищает удар по Сирии, который является провокацией не для сирийского руководства, а лично для Путина" — эксперт о предстоящих выборах в Израиле

28 декабря 2018, 12:24  •  123 • В мире
"Нетаньяху, который потерпел крупное поражение в секторе Газа месяц назад, ожидает парламентские выборы в апреле. Поэтому он защищает ракетный удар по Сирии, который является провокацией не для сирийского руководства, а лично для президента Владимира Путина", - Абдель Бари Атван из панарабской "Рай Аль-Яум".
Эксперт-публицист Абдель Бари Атван опубликовал материал в арабском издании "Рай Аль-Яум" о причнах и предпосылках израильского удара 25 декабря из воздушного пространства Израиля.
Публицист пишет, что на шее Нетаньяху "затягивается петля коррупции" ввиду предстоящих парламентских выборов, он хочет восстановить свою репутацию и вновь представить себя в качестве "сильного израильтянина", который может обеспечить безопасность своей страны. Накануне он потерпел поражение в Секторе Газа.
"Поэтому он защищает ракетный удар по Сирии, который является провокацией не для сирийского руководства, а лично для президента Владимира Путина", - делает вывод Абдель Бари Атван.
Автор напоминает, что израильское нападение на оружейные склады в районе авиабазы Хмеймим привело к крушению российского самолета-шпиона и гибели 11 человек. Президент Путин немедленно принял решение передать Сирии систему противовоздушной обороны С-300.
Как пишет сирийский публицист: "Он [Владимир Путин] отказался принять Нетаньяху, несмотря на всего его унизительные просьбы".
Сирийские СМИ походят радикально к вопросы и задаются риторическими вопросами: "Даст ли Москва зеленый свет на применение ракет С-300 для борьбы с израильскими самолетами не только в сирийском воздушном пространстве, но и в Ливане, а также, возможно, на оккупированных палестинских территориях".
Для израильского руководства роковым ударом стало американское решение вывести все свои войска из Сирии, пишет Атван.
Он объясняет это тем, что американский контингент на востоке Евфрата не давал производить снабжение проиранских сил в Сирии.
"Не будет преувеличением сказать, что этот удар может быть последним выстрелом Нетаньяху, прежде чем он окажется там, где находится сейчас его предшественник Эхуд Ольмерт, то есть в тюрьме", - пишет автор.
Он анализирует, что даже если этого не случится, то, по его мнению, шансы на победу в следующих выборах у Нетаньяху невелики.

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