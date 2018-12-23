"Нетаньяху - хладнокровный убийца": Турция назвала премьера Израиля ответственным за смерть тысяч палестинцев

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу публично назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "хладнокровным убийцей", на руках которого кровь тысяч палестинцев. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

"Нетаньяху - современный хладнокровный убийца, он несет ответственность за убийство тысяч невинных палестинцев", - цитирует канал слова турецкого министра.

Обвинения в адрес главы израильского правительства связаны с обострившимся в 2018 году конфликтом между Израилем и Палестиной. Противостояние двух народов вспыхнуло с новой силой после признания США Иерусалима столицей еврейского государства. Это нарушило и без того хрупкие договоренности между сторонами и привело к массовым акциям протеста, на которые Израиль ответил применением военной силы. Жертвами конфликта стали тысячи палестинцев.