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"Нетаньяху - хладнокровный убийца": Турция назвала премьера Израиля ответственным за смерть тысяч палестинцев
23 декабря 2018, 21:54 • 101 • Политика
Глава МИД Турции обвинил премьера Израиля Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев. "Нетаньяху - современный хладнокровный убийца", - заявил турецкий министр.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу публично назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "хладнокровным убийцей", на руках которого кровь тысяч палестинцев. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.
Обвинения в адрес главы израильского правительства связаны с обострившимся в 2018 году конфликтом между Израилем и Палестиной. Противостояние двух народов вспыхнуло с новой силой после признания США Иерусалима столицей еврейского государства. Это нарушило и без того хрупкие договоренности между сторонами и привело к массовым акциям протеста, на которые Израиль ответил применением военной силы. Жертвами конфликта стали тысячи палестинцев.
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