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"Нет, вы не правы": Познер посетовал, что в окружении Путина нет спорщиков

29 декабря 2019, 11:09  •  82 • Политика
Телеведущий Владимир Познер, ранее отличавшийся уничижительными заявлениями о нашей стране, сказал, что в окружении президента России нет людей, которые могли бы говорить главе государства "нет, вы не правы" и спорить с ним.
Телеведущий Владимир Познер внезапно посетовал, что правящий класс в стране рабский. Таким определением он именовал тех, кто не желает говорить неприятные вещи начальству. По словам Познера, ближайшее окружение Владимира Путина, к примеру, должно высказывать ему неприятные вещи и спорить с ним.
При этом, отметил Познер на фан-встрече, президенту необходимо окружить себя "людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своём деле, чем он".
Правда, почему телеведущий так уверен в том, что споров и столкновений мнений не происходит в кулуарах Кремля, неясно, однако журналист убеждён, что "российский правящий класс советский и рабский".
По мнению Познера, на успех можно рассчитывать только в случае, если президент окружит себя людьми, способными не согласиться с его позицией, говорится на личном сайте телеведущего Pozneronline.
"Потому что один человек не может разбираться лучше всех во всех делах", - заявил Познер, добавив, что глава государства должен слушать всех и принимать решения только на основании точной информации.

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