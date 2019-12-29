"Нет, вы не правы": Познер посетовал, что в окружении Путина нет спорщиков

Телеведущий Владимир Познер внезапно посетовал, что правящий класс в стране рабский. Таким определением он именовал тех, кто не желает говорить неприятные вещи начальству. По словам Познера, ближайшее окружение Владимира Путина, к примеру, должно высказывать ему неприятные вещи и спорить с ним.

При этом, отметил Познер на фан-встрече, президенту необходимо окружить себя "людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своём деле, чем он".

Правда, почему телеведущий так уверен в том, что споров и столкновений мнений не происходит в кулуарах Кремля, неясно, однако журналист убеждён, что "российский правящий класс советский и рабский".

По мнению Познера, на успех можно рассчитывать только в случае, если президент окружит себя людьми, способными не согласиться с его позицией, говорится на личном сайте телеведущего Pozneronline.

"Потому что один человек не может разбираться лучше всех во всех делах", - заявил Познер, добавив, что глава государства должен слушать всех и принимать решения только на основании точной информации.