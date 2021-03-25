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"Нет времени ссориться": Русский дипломат ответил на неудобный вопрос про Вашингтон
25 марта 2021, 13:35 • 152 • Политика
Русский дипломат Анатолий Антонов, вызванный в Россию из США для консультаций, ответил на вопрос о своём возвращении в Вашингтон. По его словам, точных сроков он не знает, однако у России и США нет времени, чтобы ссориться.
Посол России в США Анатолий Антонов прибыл на заседание комитета по международным делам Госдумы в четверг.
Он заявил, что пока не знает, сколько встреч проведёт в Москве, и о своих сроках возвращения в Вашингтон. Дипломат подчеркнул, что говорить об этом пока рано.
Антонов также отметил, что у многих в Москве вызывает обеспокоенность судьба российско-американских отношений, но у России и США "нет времени ссориться".
МИД России сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
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