"Нет времени ссориться": Русский дипломат ответил на неудобный вопрос про Вашингтон

Русский дипломат Анатолий Антонов, вызванный в Россию из США для консультаций, ответил на вопрос о своём возвращении в Вашингтон. По его словам, точных сроков он не знает, однако у России и США нет времени, чтобы ссориться.

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл на заседание комитета по международным делам Госдумы в четверг.

Он заявил, что пока не знает, сколько встреч проведёт в Москве, и о своих сроках возвращения в Вашингтон. Дипломат подчеркнул, что говорить об этом пока рано.

Антонов также отметил, что у многих в Москве вызывает обеспокоенность судьба российско-американских отношений, но у России и США "нет времени ссориться".

МИД России сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".