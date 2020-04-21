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"Нет возможности": Греф "отказал" жителям России в пособии по коронавирусу
21 апреля 2020, 21:10 • 75 • Политика
Герман Греф выступил против выплаты гражданам России специального пособия по коронавирусу. "Раздавать деньги населению в России нет возможности и необходимых инструментов", - заявил он.
Глава Сбербанка Герман Греф выступил против прямой финансовой помощи гражданам России. Он считает, что у нашей страны нет таких же финансовых возможностей и инструментов, как у США.
Речь идёт об инициативе выплат гражданам России, находящимся в самоизоляции, специальных пособий в размере 25 тысяч рублей для снятия финансового бремени, вызванного карантинными мерами, которые были введены для борьбы с эпидемией COVID-19.
Напомним, что с аналогичным предложением о выдаче денег гражданам ранее выступал президент США Дональд Трамп. Тем не менее этому плану активно мешают демократы в американском Конгрессе.
Как добавляют Nation News, сегодня Греф, кроме всего прочего, назвал даты пика распространения коронавируса в России - это начало мая. В целом, прогноз Сбербанка совпадает и с мнением других специалистов. Например, в беседе с "Невскими новостями" иммунолог заявила, что пик COVID-19 в Петербурге придется на первомайские праздники.
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