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"Нет учителей, нет школы": Учителя Лос-Анджелеса под проливным дождем требуют повышения зарплат и сокращения учеников

15 января 2019, 06:24  •  57 • В мире
Американское издание рассказало, что у многих учеников вызвали недоумения пикеты учителей под проливным дождем с требованием поднять им зарплату и сократить учеников в классе. В истории рассказанной USA Today один из учащихся прокомментировал ситуацию: "Нет учителей, нет школы".
Более 30 тысяч школьных преподавателей из 900 образовательных учереждений Лос-Анджелеса вышли на забастовку, несмотря на крайне ненастную погоду. СМИ пишут, что это за последние 30 лет первая акция такого масштаба.
Издание USA Today рассказало, что ученики одной из школ города, подходя к входным дверям своей школы Colfax Charter в Северном Голливуде, увидели напротив них огромное количество людей под проливным дождем.
"Что происходит?" — спросил один из учеников другого.
"Нет учителей, нет школы", — сказал другой ученик, указывая на демонстрацию.
Преподаватели средних школ требуют повышения зарплат, сокращения числа школьников в классах. Они просят правительство также увеличить количество учителей и библиотекарей в школе. Школы продолжают работать, так как власти наняли дополнительный персонал, но опасающиеся за безопасность своих детей многие родители решили оставить их пока дома.
Профсоюзы не сообщают как долго могут продлиться акции протеста. В Калифорнии зарплата школьного учителя составляет около $75 тыс, среднее количество учеников в классе 42.

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