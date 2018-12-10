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"Нет там братьев": Любое партнерство с Украиной должно быть экономически обосновано - эксперт
10 декабря 2018, 21:40 • 166 • Политика
Журналист и блогер Юлия Витязева считает, что любые партнерские отношения с Украиной обязаны быть экономически обоснованы, чтобы Киев не показывал России дули за ее же деньги.
Лучшее, что у России может быть с Украиной, - это взаимовыгодное экономическое партнерство, потому что все должно быть экономически обосновано. Такое мнение высказала в интервью журналист и блогер Юлия Витязева.
Она подчеркнула, что в нынешней ситуации каждый сам за себя. У России много своих внутренних и внешних проблем, чтобы брать на себя еще и чужие. Если какой-то стране выдается какой-то кредит, необходимо знать, за что и зачем это делается.
В качестве примера Витязева привела Венесуэлу, которая является для России важной стратегической и геополитической точкой в рамках надвигающейся гонки вооружений. Украина такими качествами похвастать не может, указывает журналистка и блогер.
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