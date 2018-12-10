"Нет там братьев": Любое партнерство с Украиной должно быть экономически обосновано - эксперт

Журналист и блогер Юлия Витязева считает, что любые партнерские отношения с Украиной обязаны быть экономически обоснованы, чтобы Киев не показывал России дули за ее же деньги.

Лучшее, что у России может быть с Украиной, - это взаимовыгодное экономическое партнерство, потому что все должно быть экономически обосновано. Такое мнение высказала в интервью журналист и блогер Юлия Витязева.

Она подчеркнула, что в нынешней ситуации каждый сам за себя. У России много своих внутренних и внешних проблем, чтобы брать на себя еще и чужие. Если какой-то стране выдается какой-то кредит, необходимо знать, за что и зачем это делается.

В качестве примера Витязева привела Венесуэлу, которая является для России важной стратегической и геополитической точкой в рамках надвигающейся гонки вооружений. Украина такими качествами похвастать не может, указывает журналистка и блогер.

"Братьев там нет. В лучшем случае, что у нас может быть с Украиной, - это партнерство. Такое здоровое, экономическое, причем взаимовыгодное. Чтобы мы не были донорами постоянными, а нам за это дули еще показывали", - подчеркнула Витязева в интервью News-Front.