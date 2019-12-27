"Нет стимулов": Лавров заявил о нежелании России быть реставратором "Большой восьмёрки"

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "Большой восьмёрки", сообщают РИА Новости. "В целом Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата, - сказал глава МИД в интервью агентству. - В ходе моего визита в США этот вопрос не обсуждался. И в российско-американской повестке сейчас не фигурирует".

При этом РФ готова принять встречу со странами "Большой семёрки" в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте, сообщил глава МИД.

"Группа семи", созданная в эпоху "холодной войны", больше не отвечает современным реалиям, пояснил Лавров. Прежде всего, в её работе не участвуют новые мировые центры, без вклада которых невозможно эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности", считает глава МИД России. Он добавил: "Неслучайно сегодня обсуждение многих ключевых вопросов - не только глобальной экономики, но и политики - успешно ведётся именно в рамках "Группы двадцати". Помимо "двадцатки", Россия энергично участвует и в работе таких объединений нового типа как БРИКС и ШОС. Там решения не навязываются, а принимаются на основе сбалансированного консенсуса".

Эти многосторонние структуры, говорит Лавров, уже стали важными опорами формирующейся более справедливой и демократичной многополярной архитектуры мироустройства.

Следует напомнить, что формат "Большой восьмёрки" существовал с 1998-го. В 2014 году он сократился до G7. Тогда на фоне крымских событий участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе без участия РФ. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции.