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"Нет стимулов": Лавров заявил о нежелании России быть реставратором "Большой восьмёрки"
27 декабря 2019, 20:09 • 130 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет намерений восстанавливать "Большую восьмёрку". " Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата, - сказал Лавров. - И в российско-американской повестке этот вопрос сейчас не фигурирует".
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "Большой восьмёрки", сообщают РИА Новости. "В целом Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата, - сказал глава МИД в интервью агентству. - В ходе моего визита в США этот вопрос не обсуждался. И в российско-американской повестке сейчас не фигурирует".
При этом РФ готова принять встречу со странами "Большой семёрки" в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте, сообщил глава МИД.
"Группа семи", созданная в эпоху "холодной войны", больше не отвечает современным реалиям, пояснил Лавров. Прежде всего, в её работе не участвуют новые мировые центры, без вклада которых невозможно эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности", считает глава МИД России. Он добавил: "Неслучайно сегодня обсуждение многих ключевых вопросов - не только глобальной экономики, но и политики - успешно ведётся именно в рамках "Группы двадцати". Помимо "двадцатки", Россия энергично участвует и в работе таких объединений нового типа как БРИКС и ШОС. Там решения не навязываются, а принимаются на основе сбалансированного консенсуса".
Эти многосторонние структуры, говорит Лавров, уже стали важными опорами формирующейся более справедливой и демократичной многополярной архитектуры мироустройства.
Следует напомнить, что формат "Большой восьмёрки" существовал с 1998-го. В 2014 году он сократился до G7. Тогда на фоне крымских событий участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе без участия РФ. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции.
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