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"Нет шансов": Владимир Путин не стал скрывать правду от русских военных

21 декабря 2020, 20:15  •  85 • Политика
Президент России Владимир Путин, обращаясь к русским военным в ходе коллегии Минобороны, не стал скрывать правду. Он напомнил, что скорости на рынке вооружений высокие и мы не можем позволить себе медлить несмотря на то, что прямо сегодня достигли превосходства. У нас нет шансов им уступить ни в чём", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны России, подчеркнул, что сегодня наша страна обеспечила себе лидерство в вопросах вооружения. Однако надо понимать, что ведущие армии мира не стоят на месте. И в военные бюджеты за рубежом сегодня вливают огромные суммы, чтобы достигнуть российского уровня, а затем и перегнать.
"Ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы, чтобы обеспечить своё превосходство, - подчеркнул Владимир Путин. - У нас нет шансов им уступить ни в чём".
Таким образом, армия не должна стоять на месте.
Вы знаете народную мудрость: "Самое плохое - догонять и просить". А если нам снова не придётся догонять, тогда и просить не нужно будет, - подчеркнул Владимир Путин.
Секундное промедление грозит серьёзным отставанием. Такое довольно жёсткое предупреждение для военных сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России Владимир Путин.
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