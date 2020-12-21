"Нет шансов": Владимир Путин не стал скрывать правду от русских военных

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны России, подчеркнул, что сегодня наша страна обеспечила себе лидерство в вопросах вооружения. Однако надо понимать, что ведущие армии мира не стоят на месте. И в военные бюджеты за рубежом сегодня вливают огромные суммы, чтобы достигнуть российского уровня, а затем и перегнать.

"Ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы, чтобы обеспечить своё превосходство, - подчеркнул Владимир Путин. - У нас нет шансов им уступить ни в чём".

Таким образом, армия не должна стоять на месте.

Вы знаете народную мудрость: "Самое плохое - догонять и просить". А если нам снова не придётся догонять, тогда и просить не нужно будет, - подчеркнул Владимир Путин.

Секундное промедление грозит серьёзным отставанием. Такое довольно жёсткое предупреждение для военных сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны России Владимир Путин.