"Нет русских - нет России": Эксперт назвал провокацию накануне переписи "угрозой нацбезопасности"

Эксперт Андрей Разумовский назвал провокацию накануне переписи "угрозой нацбезопасности". Речь о призывах к людям отказаться от своей русской национальности во время предстоящей с 15 октября переписи населения в нашей стране: "Нет русских - нет России".

Минстрой России принял решение задействовать трудовых мигрантов из Узбекистана не только в жилищном строительстве, но и в инфраструктурных проектах, в том числе на объектах космодрома "Восточный", заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что мигрантов начнут завозить в самое ближайшее время. Ранее сообщалось, что Минстрой России планирует завезти 10 тыс. гастарбайтеров из Узбекистана по так называемой оптимизированной схеме.

Ожидается, что пилотный проект позволит сократить время ввоза, снизить затраты компаний и проводить квалификационный отбор специалистов с учётом заявленной потребности работодателей.

Параллельно с массовым завозом гастарбайтеров в соцсетях русских призывают отказаться от своей национальности во время предстоящей с 15 октября переписи населения. Несколько соответствующих публикаций были продемонстрированы в эфире программы.

Примечательно, что такие призывы поступают в основном от людей, которые живут за пределами России. Один подобный персонаж хвалится тем, что он "уговорил своего парня записаться марийцем", передал ведущий "Первого русского".

По мнению этих людей, необходимо всё сделать для того, чтобы максимальное количество русских отказалось от своей национальности и записались представителями других народов.

По поводу этой ситуации в прямом эфире высказался руководитель правозащитного центра Общества "Царьград" Андрей Разумовский. Он подчеркнул, что относится к этой провокации очень серьёзно и назвал её "русофобским вбросом":