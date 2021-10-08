Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

"Нет русских - нет России": Эксперт назвал провокацию накануне переписи "угрозой нацбезопасности"

08 октября 2021, 20:15  •  89 • Политика
Эксперт Андрей Разумовский назвал провокацию накануне переписи "угрозой нацбезопасности". Речь о призывах к людям отказаться от своей русской национальности во время предстоящей с 15 октября переписи населения в нашей стране: "Нет русских - нет России".
Минстрой России принял решение задействовать трудовых мигрантов из Узбекистана не только в жилищном строительстве, но и в инфраструктурных проектах, в том числе на объектах космодрома "Восточный", заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что мигрантов начнут завозить в самое ближайшее время. Ранее сообщалось, что Минстрой России планирует завезти 10 тыс. гастарбайтеров из Узбекистана по так называемой оптимизированной схеме.
Ожидается, что пилотный проект позволит сократить время ввоза, снизить затраты компаний и проводить квалификационный отбор специалистов с учётом заявленной потребности работодателей.
Параллельно с массовым завозом гастарбайтеров в соцсетях русских призывают отказаться от своей национальности во время предстоящей с 15 октября переписи населения. Несколько соответствующих публикаций были продемонстрированы в эфире программы.
Примечательно, что такие призывы поступают в основном от людей, которые живут за пределами России. Один подобный персонаж хвалится тем, что он "уговорил своего парня записаться марийцем", передал ведущий "Первого русского".
По мнению этих людей, необходимо всё сделать для того, чтобы максимальное количество русских отказалось от своей национальности и записались представителями других народов.
По поводу этой ситуации в прямом эфире высказался руководитель правозащитного центра Общества "Царьград" Андрей Разумовский. Он подчеркнул, что относится к этой провокации очень серьёзно и назвал её "русофобским вбросом":
Если рассуждать в логике новой стратегии национальной безопасности, то данную акцию мы рассматриваем как прямую угрозу нацбезопасности нашей страны. Если нет русского народа, то получается, что нет и созданной им тысячелетней истории России, нет наших традиционных нравственных и духовных ценностей. Следовательно: здесь у нас можно насаждать какие угодно идеологии, включая трансгуманизм, феминизм, содомию и прочие мерзости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





89
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 08:35
Источник назвал радикальное решение Москвы, если НАТО "не придёт в себя"
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
08 октября 2021, 06:50
Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
04 октября 2021, 02:30
У «покушения» на Шефира появилась еще одна версия
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
03 октября 2021, 16:35
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.