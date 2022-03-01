"Нет результата": Зеленский высказался о переговорах на Припяти

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие на Припяти многочасовые переговоры.

В Гомельской области Белоруссии в понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры между представителями России и Украины. Стороны сообщили, что обсуждался вопрос о прекращении огня на территории Украины, и в разговоре наметились решения по этому аспекту.

Делегаты после обсуждения отправились в Москву и Киев, условившись о новом раунде переговоров.

О реакции украинского руководства стало известно спустя несколько часов после встречи на Припяти. По информации ТАСС, Зеленский заявил, что на переговорах с Россией "пока нет результата", который хотела бы получить Украина.

Напомним, что и ранее Зеленский не намеревался идти на контакт. Как сообщалось, после того как русская делегация прибыла в Гомель, он заявил, что ничего не знает об этой переговорной площадке, и предложил выбрать иные - в любом другом городе, но не в Белоруссии. Между тем белорусская сторона подтвердила, что Киев знал о площадке.