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"Нет результата": Зеленский высказался о переговорах на Припяти

01 марта 2022, 03:20  •  133 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие на Припяти многочасовые переговоры.
В Гомельской области Белоруссии в понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры между представителями России и Украины. Стороны сообщили, что обсуждался вопрос о прекращении огня на территории Украины, и в разговоре наметились решения по этому аспекту.
Делегаты после обсуждения отправились в Москву и Киев, условившись о новом раунде переговоров.
О реакции украинского руководства стало известно спустя несколько часов после встречи на Припяти. По информации ТАСС, Зеленский заявил, что на переговорах с Россией "пока нет результата", который хотела бы получить Украина.
Напомним, что и ранее Зеленский не намеревался идти на контакт. Как сообщалось, после того как русская делегация прибыла в Гомель, он заявил, что ничего не знает об этой переговорной площадке, и предложил выбрать иные - в любом другом городе, но не в Белоруссии. Между тем белорусская сторона подтвердила, что Киев знал о площадке.

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