"Нет ракет, способных поразить цель на море": Разработчик раскрыл миф о "боеспособности" бронекатеров Украины

Отсутствие управляемых снарядов, которыми должны комплектоваться украинские бронекатера, является их главной проблемой. "На Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", - рассказал главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко.

В Вооруженных силах Украины нет управляемых ракет, как и систем с автоматическим наведением на военных кораблях. Об этом рассказал главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко.

По его словам, это является принципиальным недостатком украинских бронекатеров типа "Гюрза-М". Однако направляющие для этих ракет установлены. Но самих снарядов на Украине нет.

"На боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", - объяснил специалист.

Об этом сообщают "Известия".