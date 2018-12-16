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"Нет ракет, способных поразить цель на море": Разработчик раскрыл миф о "боеспособности" бронекатеров Украины
16 декабря 2018, 17:24 • 162 • В мире
Отсутствие управляемых снарядов, которыми должны комплектоваться украинские бронекатера, является их главной проблемой. "На Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", - рассказал главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко.
В Вооруженных силах Украины нет управляемых ракет, как и систем с автоматическим наведением на военных кораблях. Об этом рассказал главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко.
По его словам, это является принципиальным недостатком украинских бронекатеров типа "Гюрза-М". Однако направляющие для этих ракет установлены. Но самих снарядов на Украине нет.
"На боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", - объяснил специалист.
Об этом сообщают "Известия".
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