"Нет пункта о посещении КВН": В России "расшифровали" заявление Кремля по Зеленскому

Российские пользователи сети по-своему расшифровали заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о вероятности разговора президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Слова Пескова интерпретировали просто: "В графике Президента РФ, в ближайшее время, нет пункта о посещении КВН".

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности разговора между Путиным и Зеленским, Песков подчеркнул, что в планах российского лидера на сегодняшний день нет такого пункта.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским, но с другой стороны при необходимости это очень быстро может быть организованно", - сказал Песков.

В сети по-своему интерпретировали слова Пескова.

"В графике Президента РФ, в ближайшее время, нет пункта о посещении КВНа", - пишет пользователь "uytut cmvbvg"

В целом же пользователи сети предполагают, что президенту России попросту не о чем говорить с украинским коллегой, ввиду того, что Киев неоднократно показал свою неспособность не только выполнять свои обязанности, но даже договариваться.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время провести переговоры с лидерами стран "нормандской четвёрки". В которую, напомним, кроме самой Украины, входят Германия, Россия и Франция. Поводом для этого послужили гибель четырёх украинских военных и ранения ещё двух военнослужащих ВСУ около населённого пункта Шумы. Первоначально в Киеве обвинили в их гибели защитников ДНР, якобы подвергших обстрелу позиции ВСУ в Донецкой области. Подробнее в материале Царьграда "Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу".