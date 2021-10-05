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"Нет причин для беспокойства": Полиция Вашингтона объяснила взрыв в здании

05 октября 2021, 23:25  •  59 • В мире
В новом здании Министерства внутренней безопасности США прогремел взрыв. На видео, разлетевшихся по соцсетям, видны клубы чёрного дыма, поднимающиеся в небо. "Нет причин для беспокойства", - объяснила случившееся полиция Вашингтона.
Полиция Вашингтона сообщила, что это был "управляемый взрыв" и случился он не в здании ведомства, а возле него. Более того, об этом заранее оповещали членов Конгресса.
"В районе может быть слышен громкий холопок. Нет причин для беспокойства", - предупреждала полиция.
Решение о взрыве полиция приняла в связи со спецоперацией. У здания Верховного суда был припаркован подозрительный внедорожник. Из него вытащили 55-летнего жителя Мичигана. Его повалили на землю, а потом надели наручники. Силовой захват был необходим, так как подозреваемый отказался вести переговоры с сотрудниками правоохранительных органов.
Предупреждение о "громком хлопке" не было доведено до жителей Вашингтона, поэтому в социальных сетях появилось несколько сообщений о непонятной ситуации и отсутствии подробностей инцидента.
#BREAKING #USA #DC

WASHINGTON DC: EXPLOSION AND FIRE AT THE NEW US DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY BUILDING!

Reports of Explosion at the new US Department of Homeland Security building.
No details available yet. #BreakingNews #Video #HomelandSecurity #Explosion pic.twitter.com/sFVdxurZnY
— loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 5, 2021
"Мы не можем говорить о наших методах, потому что мы, очевидно, хотим держать их в секрете. Мы не хотим предупреждать людей о том, как собираемся вытащить кого-то из машины", - объяснился представитель Капитолия. Его слова привело британское издание The Independent.

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