"Нет причин для беспокойства": Полиция Вашингтона объяснила взрыв в здании

Полиция Вашингтона сообщила, что это был "управляемый взрыв" и случился он не в здании ведомства, а возле него. Более того, об этом заранее оповещали членов Конгресса.

"В районе может быть слышен громкий холопок. Нет причин для беспокойства", - предупреждала полиция.

Решение о взрыве полиция приняла в связи со спецоперацией. У здания Верховного суда был припаркован подозрительный внедорожник. Из него вытащили 55-летнего жителя Мичигана. Его повалили на землю, а потом надели наручники. Силовой захват был необходим, так как подозреваемый отказался вести переговоры с сотрудниками правоохранительных органов.

Предупреждение о "громком хлопке" не было доведено до жителей Вашингтона, поэтому в социальных сетях появилось несколько сообщений о непонятной ситуации и отсутствии подробностей инцидента.

