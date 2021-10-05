|
"Нет причин для беспокойства": Полиция Вашингтона объяснила взрыв в здании
05 октября 2021, 23:25 • 59 • В мире
В новом здании Министерства внутренней безопасности США прогремел взрыв. На видео, разлетевшихся по соцсетям, видны клубы чёрного дыма, поднимающиеся в небо. "Нет причин для беспокойства", - объяснила случившееся полиция Вашингтона.
Полиция Вашингтона сообщила, что это был "управляемый взрыв" и случился он не в здании ведомства, а возле него. Более того, об этом заранее оповещали членов Конгресса.
"В районе может быть слышен громкий холопок. Нет причин для беспокойства", - предупреждала полиция.
Решение о взрыве полиция приняла в связи со спецоперацией. У здания Верховного суда был припаркован подозрительный внедорожник. Из него вытащили 55-летнего жителя Мичигана. Его повалили на землю, а потом надели наручники. Силовой захват был необходим, так как подозреваемый отказался вести переговоры с сотрудниками правоохранительных органов.
Предупреждение о "громком хлопке" не было доведено до жителей Вашингтона, поэтому в социальных сетях появилось несколько сообщений о непонятной ситуации и отсутствии подробностей инцидента.
"Мы не можем говорить о наших методах, потому что мы, очевидно, хотим держать их в секрете. Мы не хотим предупреждать людей о том, как собираемся вытащить кого-то из машины", - объяснился представитель Капитолия. Его слова привело британское издание The Independent.
Подпишитесь на нас
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 сентября 2021, 16:30
|
29 сентября 2021, 21:15
|
04 октября 2021, 04:15
|
03 октября 2021, 16:35
|
02 октября 2021, 18:29
|
30 сентября 2021, 16:30
|
03 октября 2021, 18:20