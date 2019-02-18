Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На месте взрыва в Донецке найден фрагмент электродетонатора
"Новая газета" перепутала задержание в Амстердаме со стандартным выясн...
Эксперт раскрыл Британию как родину информационной войны. Тезисы книги "Лож...
После провокации Киева Павел Климкин призвал ЕС "жестко остановить Россию&q...
Главная / Политика

"Нет поводов для оптимизма": Песков уверен, что США сохранят присутствие в Сирии и после вывода войск

18 февраля 2019, 16:24  •  13 • Политика
США могут сохранить присутствие в Сирии после вывода войск, поэтому у России нет "поводов для оптимизма". Данный вопрос входит в повестку дня будущих переговоров президентов России и США, заявил Дмитрий Песков.
После вывода американских войск из Сирии США, скорее всего, всё равно сохранят своё присутствие в этой стране. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Hurriyet Daily News.
Он отметил, что у Кремля пока нет поводом для оптимизма. Даже если США выведут все свои войска из Сирии, в том или ином их присутствие в стране, скорее всего, сохраниться. Например, американские войска могут заменить те, кому США оставят своё оружие, выразил мнение пресс-секретарь.
"Подход остается прежним: нет поводов для оптимизма, а неопределенность вызывает беспокойство", - сказал Песков в интервью.
Он добавил, что такая ситуация совершенно не помогает в разрешении кризиса в стране, и этот вопрос находится на повестке будущих переговоров между президентов России и США, заключил пресс-секретарь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


13
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 06:39
Путин пригласил Эрдогана в Сибирь - "познавать Россию"
17 февраля 2019, 17:39
Сирийские жители подтвердили слова Путина и готовящейся провокации с химоружием
17 февраля 2019, 20:54
"Никогда не было прекращения огня": Волкер обвинил Россию в отказе от выполнения соглашений по Донбассу
Загрузка...
18 февраля 2019, 13:09
После провокации Киева Павел Климкин призвал ЕС "жестко остановить Россию"
17 февраля 2019, 17:39
Трамп выводит террористов-европейцев "из-под удара": В Совфеде отреагировали на угрозу США отпустить 800 боевиков ИГ
17 февраля 2019, 17:39
Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
13 февраля 2019, 20:54
Зеленский пошел в отрыв
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
12 февраля 2019, 07:39
Таинственное возвращение капитана «Норда». Как это было? (Руслан Осташко)
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.