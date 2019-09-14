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"Нет никакого воздействия огня": Эксперт одним фото вскрыл ложь властей США о теракте 9/11

14 сентября 2019, 17:24  •  46 • Политика
Независимый технический эксперт Юрий Антипов с помощью одного-единственного фото вскрыл официальную ложь властей США о теракте 9/11 и истинных причинах обрушения башен-близнецов. "Нет никакого воздействия огня", - указал он на улики и напомнил о свидетельстве Трампа.
В очередную годовщину теракта 9/11 в Нью-Йорке, унёсшего жизни почти трёх тысяч человек и изменившего весь мир, Юрий Антипов выступил с заявлением об истинных причинах обрушения башен-близнецов.
Он признал, что врезавшиеся в небоскрёбы самолёты действительно вызвали пажар и значительные разрушения. Однако, настаивает он, башням "помогли" упасть. В частности, пустотелые железные балки из вертикальных конструкций были искусственно обрезаны.
В субботу, 14 сентября, независимый технический эксперт вновь вернулся к своей версии о причинах массовой гибели людей и, прежде всего, дал ответ на вопрос, могли ли колонны быть срезаны сварщиками уже после обрушения башни, при разборе завалов. Для этого ему понадобилась одна-единственная фотография.
На снимке запечатлены завалы на месте обрушения ВТУ ещё до полноценного разбора упавших колонн и балок, и хорошо видно, что пустотелые балки находятся в самой гуще обломков.
"На фото видим приземные вертикальные колонны, которые по этажному перекрытию связаны горизонтальной межэтажной балкой. И обращаю внимание, что в местах их соединения (колонн с балкой) нет никакого воздействия огня на эти конструкции", - пишет эксперт.
При увеличении фрагмента фото, о котором ид ёт речь, заметно, что участки балки между колоннами выгорели, но локально и с нижней стороны — чего не может быть в действительности, поскольку это потолочная часть.
"А теперь становится понятным всем хоть немного даже сомневающимся, что эта картина совершенно отвергает участие человека, т.к. рассматриваемая конструкция ещё находится в гуще завала, куда ещё не могла достать рука сварщика", - поясняет Юрий Антипов.
Напомним, сразу же после теракта, который произошел 11 сентября 2001 года, появились многочисленные теории заговоров, которые, во-первых, связывают американские спецслужбы с террористами, угнавшими четыре самолёта и направившими их на свои цели, а во-вторых, объясняющие обрушения башен-близнецов целенаправленным воздействием — помимо влияния врезавшихся в них самолётов. Так, по одной из версий, башни компактно "сложились" из-за применения промышленной взрывчатки и заблаговременного повреждения несущих конструкций.
Стоит также отметить, что в список террористов-смертников, который был составлен по итогам официального расследования, вошли люди, которые, как было достоверно установлено, в момент теракта находились в других государствах и в принципе не были связаны с террористическими группами.
Фото: скриншот facebook/ynantipov

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