"Нет никаких баррикад": Соловьёв призвал протестующих смириться с тем, что "равенство перед законом" — это про них

В субботу, 3 августа, представители оппозиции, которые не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов в Мосгордуму, вновь собираются вывести своих сторонников на незарегистрированный митинг. Накануне с призывом к возможным участникам протестной акции в своём телеграм-канале обратился телеведущий Владимир Соловьев.

"Нет никаких баррикад. Успокойтесь. Просто смиритесь с мыслью, что столь часто повторяемая вами фраза о "равенстве всех перед законом" относится и к вам", - посоветовал он тем, кто считает правильным оказывать давление на Мосгоризбирком с помощью массовых беспорядков и добиваться от него игнорирования нарушений закона.

Сторонникам оппозиции, полагает Соловьёв, следует смириться с тем, что трактовать законы вправе суд, а монополия закона на применение силы принадлежит государству. И если возникают вопросы по положениям Конституции, окончательный ответ могут дать не протесты, а Конституционный суд.

Требование "взять и всех зарегистрировать" — это ложный посыл, объясняет телеведущий, которому, согласно опросам, среди всех его коллег доверяет большее количество российских граждан.

"Действовать надо по закону. Не нравится закон - меняйте его, но законными методами. Это и есть путь демократии", - напомнил Владимир Соловьёв прописные истины.

Фото: телеграм/Владимир Соловьёв