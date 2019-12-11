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"Нет ничего общего с защитой украинского языка": В раде предложили отменить "дискриминационный" языковой закон
11 декабря 2019, 20:39 • 95 • В мире
На рассмотрение украинского парламента внесён законопроект об отмене закона о государственном языке. Инициатором стал депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. "Мы все понимаем, что у этого закона нет ничего общего с защитой украинского языка", - уверен нардеп.
Об этом парламентарий рассказал на своей странице в Facebook. По его мнению, "языковой закон" необходимо признать "утратившим силу". При этом депутат сослался на выводы, сделанные 6 декабря Венецианской комиссией Совета Европы, которая сочла, что этот закон "не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств".
Депутат уверен в том, что сам закон "наносит ущерб государству", при этом "выталкивает граждан из украинского информационного поля". Бужанский считает, что Украине необходим другой закон, который отвечал бы и интересам страны, и европейским ценностям, чем пренебрегли авторы предыдущего документа.
Напомним, языковой закон, о котором идёт речь, Пётр Порошенко спешно подписал под самый занавес своего президентства. Порошенко заявил, что жители Украины "много-много лет" ждали этого закона и вот теперь он обязательно "объединит нацию".
Добавим, что избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал после вступления в должность проверить закон на соответствие конституции страны.
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