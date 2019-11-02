"Нет ничего более важного… кроме рюмки коньячку?": Заговорившего про НАТО Порошенко тут же одёрнули

Бывший украинский президент Пётр Порошенко продолжает гнуть свою линию по поводу важности сотрудничества Незалежной и НАТО. В свете приезда в Киев генсека блока Йенса Столтенберга эти призывы у экс-лидера участились.

На странице в Twitter Порошенко отметил, что для страны нет ничего более важного, чем Североатлантический альянс. Он также призвал сохранить достигнутые им результаты сотрудничества с блоком, а также назвал главной задачей для парламента страны создание плана действия для будущего членства в НАТО, передают "Дни.ру".

Вполне привычная для Порошенко риторика натолкнулась на сарказм его же подписчиков. Пользователи иронично пишут по поводу "самого важного" для страны.

"Кроме рюмки коньячку. Да, ЛитрЛексеич?" - намекнул на пагубное пристрастие Порошенко комментатор с ником Von Insterburg.

Некоторые в обсуждениях отметили, что Украина не должна оказаться под американским сапогом и стать лишь территорией для военных баз США.

По мнению автора Tatyana Pavlova, это может поставить раз и навсегда крест на суверенной Украине.

Напомним, что просить НАТО принять в свои ряды Украину Пётр Порошенко намерен на грядущем саммите организации в Лондоне. Для Киева это "вопрос жизни и смерти", ранее пафосно заявил политик.