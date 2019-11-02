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"Нет ничего более важного… кроме рюмки коньячку?": Заговорившего про НАТО Порошенко тут же одёрнули

02 ноября 2019, 17:54  •  39 • Политика
Украинского депутата, экс-президента страны Петра Порошенко поставили на место свои же подписчики в Twitter. В тот момент, когда Порошенко вновь заговорил, что для страны нет ничего более важного, чем НАТО, ему саркастично ответили: "Кроме рюмки коньячку. Да, ЛитрЛексеич?"
Бывший украинский президент Пётр Порошенко продолжает гнуть свою линию по поводу важности сотрудничества Незалежной и НАТО. В свете приезда в Киев генсека блока Йенса Столтенберга эти призывы у экс-лидера участились.
На странице в Twitter Порошенко отметил, что для страны нет ничего более важного, чем Североатлантический альянс. Он также призвал сохранить достигнутые им результаты сотрудничества с блоком, а также назвал главной задачей для парламента страны создание плана действия для будущего членства в НАТО, передают "Дни.ру".
Вполне привычная для Порошенко риторика натолкнулась на сарказм его же подписчиков. Пользователи иронично пишут по поводу "самого важного" для страны.
"Кроме рюмки коньячку. Да, ЛитрЛексеич?" - намекнул на пагубное пристрастие Порошенко комментатор с ником Von Insterburg.
Некоторые в обсуждениях отметили, что Украина не должна оказаться под американским сапогом и стать лишь территорией для военных баз США.
По мнению автора Tatyana Pavlova, это может поставить раз и навсегда крест на суверенной Украине.
Напомним, что просить НАТО принять в свои ряды Украину Пётр Порошенко намерен на грядущем саммите организации в Лондоне. Для Киева это "вопрос жизни и смерти", ранее пафосно заявил политик.

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