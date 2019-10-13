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"Нет ни у кого в мире": Россия создаст комплексы, преодолевающие любую систему ПРО - Путин

13 октября 2019, 03:54  •  31 • Политика
Российский лидер Владимир Путин заявил, что мы создадим уникальные комплексы, которые будут способны преодолеть любую систему ПРО.
О том, что Россия произведёт ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны, заявил президент Владимир Путин.
"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, - цитирует его RT Arabic. - А мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, ещё и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет".
Напомним, ранее сообщалось, что некий эксперт заявил, мол, цель выхода США из ДРСМД известна - они хотят создать мощную ракету, чтобы "лишить Россию возможности нанести контрудар".
Президент впервые рассказал о разработанных в России новейших видах стратегического вооружения весной прошлого года. В послании к Федеральному собранию он представил, в частности, гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Авангард" и "Буревестник", боевой лазер "Пересвет", подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", а также межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".
При этом глава государства подчеркнул, что вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности России и её граждан.

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