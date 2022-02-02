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"Нет, нет и нет": В Кремле дали кратчайший ответ США
02 февраля 2022, 16:50 • 35 • Политика
В Кремле пояснили, как Россия отреагировала на переданные США и НАТО ответы на предложения о гарантиях безопасности.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать появившиеся в испанской газете El Pais документы - якобы ответ США на предложения России о гарантиях безопасности.
"На данной стадии, по крайней мере, мы не хотим ничего обсуждать публично", - передаёт ТАСС слова пресс-секретаря президента России.
На вопрос о содержащихся в документах, опубликованных El Pais, предложениях США о взаимных инспекциях военных объектов Песков ответил "Маяку": "Нет, нет и нет, на данной стадии мы не хотим ничего обсуждать".
По его словам, "озабоченности может снять то, что изложено в двух документах. Они предельно конкретные, там нет ни одной общей фразы".
Как сообщал Царьград, из обнародованных El Pais копий вытекает, что не были учтены требования о недопущении расширения НАТО, а также отказа от размещения ударных систем вооружения у границ России.
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