Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Главная / Политика

"Нет, не можем": ОЗХО отказалась изучать анализы Навального в России

12 марта 2021, 01:05  •  50 • Политика
Организация по запрещению химоружия отказалась изучать анализы Алексея Навального в России даже при условии, что вся работа будет проходить с использованием оборудования и с приглашением сотрудников самой ОЗХО. На любое предложение расследовать "отравление" Навального Москва получала один и тот же ответ: "Нет, не можем".
Об этом в четверг заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. По его словам, наша страна ещё осенью прошлого года предлагала изучить оставшиеся в России образцы биоанализов в лаборатории НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, которая имеет сертификацию ОЗХО. При этом все работы должны были проводиться в присутствии специалистов организации, с использованием её штативов и реактивов. Однако западные партнёры наотрез отказались от любой формы взаимодействия.
Ответ: "Нет, не можем". Они фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия,
- рассказал Шульгин, выступая в эфире телеканала "Россия-24".
По словам постпреда, складывается парадоксальная ситуация. Запад настойчиво требует от Москвы расследовать "отравление" Навального, но при этом всеми силами сопротивляется любым попыткам провести это самое расследование. Таким образом, считает Шульгин, ОЗХО нарушает свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 21:25
Украина приняла неожиданное решение по "Мотор Сич"
11 марта 2021, 23:15
Генерал ВСУ раскрыл горькую правду: Бежавшие из Крыма украинцы осознали ошибки и вернулись
11 марта 2021, 23:15
Министр-аутсайдер обнулил антироссийские санкции: "Это наказание..."
11 марта 2021, 23:15
Матерящийся министр ждёт решения "серьёзного человека": "Как скажет, так и будет"
11 марта 2021, 23:15
"Колокольцев, похоже, отчитал Дамберга": Шведское СМИ раскрыло детали "тайной" встречи глав МВД
11 марта 2021, 23:15
Найти вклад: как в России намерены привлекать инвестиции
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2021, 23:15
Министр-аутсайдер обнулил антироссийские санкции: "Это наказание..."
11 марта 2021, 23:15
Матерящийся министр ждёт решения "серьёзного человека": "Как скажет, т...
11 марта 2021, 23:15
"Колокольцев, похоже, отчитал Дамберга": Шведское СМИ раскрыло детали "...
12 марта 2021, 00:05
«Пошли по кругу»: почему в США вновь заявили о намерении противодействовать строитель...
12 марта 2021, 01:00
«У них нагрузка — совмещать работу и заботы»: что известно об идее введения четырёхдн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.