"Нет, не можем": ОЗХО отказалась изучать анализы Навального в России

Организация по запрещению химоружия отказалась изучать анализы Алексея Навального в России даже при условии, что вся работа будет проходить с использованием оборудования и с приглашением сотрудников самой ОЗХО. На любое предложение расследовать "отравление" Навального Москва получала один и тот же ответ: "Нет, не можем".

Об этом в четверг заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. По его словам, наша страна ещё осенью прошлого года предлагала изучить оставшиеся в России образцы биоанализов в лаборатории НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, которая имеет сертификацию ОЗХО. При этом все работы должны были проводиться в присутствии специалистов организации, с использованием её штативов и реактивов. Однако западные партнёры наотрез отказались от любой формы взаимодействия.

Ответ: "Нет, не можем". Они фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия,

- рассказал Шульгин, выступая в эфире телеканала "Россия-24".

По словам постпреда, складывается парадоксальная ситуация. Запад настойчиво требует от Москвы расследовать "отравление" Навального, но при этом всеми силами сопротивляется любым попыткам провести это самое расследование. Таким образом, считает Шульгин, ОЗХО нарушает свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.