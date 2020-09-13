"Нет нарушений на выборах? Создайте!": Слита инструкция для наблюдателей из адептов Навального

В Сети в общем доступе оказалась инструкция для наблюдателей на выборах из числа сторонников Алексея Навального.

Её слили из одного из закрытых чатов соратников оппозиционного блогера. Данную методичку изучил Telegram-канал "Блок".

Помимо вполне обычных пунктов о необходимости проверки наличия кабинок на участке, в тексте содержатся и другие, куда более странные указания. Фактически составители требуют от исполнителей создавать провокации во время голосования.

В частности, наблюдатели от Навального должны вынуждать членов УИК пересчитывать чистые бюллетени и фиксировать это на камеру.

"В случае если вы не можете создать провокацию, создавайте скандальную ситуацию, чтобы комиссия приняла решение о вашем удалении с участка", - указано в тексте.

Всю информацию о таких срежиссированных, а также о возможных настоящих нарушениях сторонникам блогера необходимо направлять представителям движения "Голос", значится в инструкции.