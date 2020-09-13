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"Нет нарушений на выборах? Создайте!": Слита инструкция для наблюдателей из адептов Навального

13 сентября 2020, 11:45  •  148 • Политика
Слита инструкция для наблюдателей на выборах из числа адептов Алексея Навального. Фактически от них требуют создавать нарушения собственноручно, если на участках их нет. Для этого сторонникам блогера предлагается устраивать всевозможные провокации и скандалы.
В Сети в общем доступе оказалась инструкция для наблюдателей на выборах из числа сторонников Алексея Навального.
Её слили из одного из закрытых чатов соратников оппозиционного блогера. Данную методичку изучил Telegram-канал "Блок".
Помимо вполне обычных пунктов о необходимости проверки наличия кабинок на участке, в тексте содержатся и другие, куда более странные указания. Фактически составители требуют от исполнителей создавать провокации во время голосования.
В частности, наблюдатели от Навального должны вынуждать членов УИК пересчитывать чистые бюллетени и фиксировать это на камеру.
"В случае если вы не можете создать провокацию, создавайте скандальную ситуацию, чтобы комиссия приняла решение о вашем удалении с участка", - указано в тексте.
Всю информацию о таких срежиссированных, а также о возможных настоящих нарушениях сторонникам блогера необходимо направлять представителям движения "Голос", значится в инструкции.

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