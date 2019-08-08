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"Нет информации": Захарова о возможном обращении Атамбаева к России за помощью
08 августа 2019, 14:54 • 99 • Политика
Официальный представитель МИД России прокомментировала предположения о возможном обращении экс-президента Киргизии к России за помощью.
О том, что ничего не известно пока о том, обращался ли бывший лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев к России за помощью, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
"У меня нет информации относительно того, что кто-то обращался", - цитирует "Эхо Москвы" Захарову.
Напомним, накануне в селе Кой-Таш Чуйской области начался штурм дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В бою пострадали больше полусотни человек.
Позже бывший руководитель республики сделал для СМИ публичное признание. Он заявил, что сам лично брался за оружие. А вот у его сторонников, мол, оружия не было.
"Я стрелял", - признался Атамбаев, уточнив, что это было тогда, когда спецназ, штурмовавший его дом, дошел до третьего этажа.
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