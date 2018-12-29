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"Нет информации": Украинские пограничники не увидели заграждения на границе Крыма

29 декабря 2018, 01:24  •  65 • Политика
В Госпогранслужбе Украины не могут или не хотят увидеть заграждения, недавно построенные в районе Перекопского перешейка. Так, помощник руководителя ведомства Олег Слободян заявил, что у него "нет информации по этому поводу".
Отметим, что строительство данной структуры, состоящей сразу из нескольких типов заграждений, датчиков и систем наблюдения, началось ещё в 2015 году. Ранее через посредство "РИА Новости" погранслужба ФСБ России по Крыму сообщила о завершении строительства ограды.
Защитный рубеж перекрывает Перекопский перешеек с российской стороны. Его длина превышает шесть десятков километров. Предназначение ограждения - предотвратить прорыв диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины, а также ряд других потенциальных угроз.
По какой-то причине, впрочем, украинские пограничники не располагают данными о завершении работ над ограждением. Они также его не видят.
"У меня нет информации по этому поводу. Его даже визуально не видно. Он где-то в глубине там", - заявил Слободян.
Свой комментарий сотрудник украинской Госпогранслужбы предоставил изданию "Крым.Реалии". В России оно внесено в перечень информресурсов, работающих в качестве иностранных агентов.

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