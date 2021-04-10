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"Нет и не предвидится": Заявление Псаки по Украине оказалось вбросом

10 апреля 2021, 17:20  •  138 • Политика
Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о контактах на самом высшем уровне между Россией и США по вопросам Украины оказалось вбросом. В нашем МИД сказали коротко: их "нет и не предвидится".
Как заявил в комментарии РИА "Новости" замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, Россия не вела и не планирует контакты с Вашингтоном на уровне МИД и Минобороны по вопросам Украины.
Стоит отметить, что ранее Джен Псаки заявила, что США "взаимодействуют" с Россией по вопросам Украины на разных уровнях и недавно даже якобы произошёл разговор на уровне Минобороны и госсекретаря.
Рябко прямо назвал такое заявление "дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме".
Он отметил, что на таком уровне никаких контактов по Украине между двумя странами "нет и не предвидится", а "контакты, которые прошли уже примерно 7-10 дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям".

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