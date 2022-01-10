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"Нет гарантий, что кто-то выживет": Шведские читатели о расширении НАТО к границам России

10 января 2022, 17:20  •  95 • Политика
В Финляндии и Швеции набирают обороты дебаты о членстве в НАТО. Читатели Dagens Nyheter предупредили о последствиях: "Нет никаких гарантий, что кто-то выживет".
На фоне усиления напряжённости в мире в Финляндии и Швеции стали активно обсуждать перспективы вступления в военный блок НАТО, пишет шведская газета Dagens Nyheter. Читатели предупредили в комментариях, чем это может обернуться.
Речь идёт о дебатах, которые разгорелись после новогодней речи президента Финляндии Саули Ниинистё. Две парламентские партии страны однозначно выступают "за". Также к этому склоняются "Зелёные".
В Швеции СМИ также провели опрос среди парламентариев по поводу членства в НАТО, и те также разделились во мнениях по данному вопросу. При этом шведские читатели указывают, что ничем хорошим такие инициативы не закончатся.
Пережили же мы как-то холодную войну без вступления в НАТО, переживём и это. Если, конечно, Россию не будут загонять в угол, потому что тогда как раз нет никаких гарантий, что кто-то выживет,
- комментирует пользователь под ником Ulf Palm.
Швеция не должна вступать в НАТО. НАТО уже нарушала международные законы и выходила за границы мандата ООН. Бомбила европейские страны и столицы. Швеция не должна быть в таких организациях,
- соглашается Jimmy Sandberg.
Не слишком умно со стороны Финляндии ныть о членстве в НАТО. Россия может перестать вести с ней дела,
- добавляет Janez Brozovic.
Впрочем, нашлись и те, кто поддался западной истерии и пропаганде по поводу "вторжения России". Такие читатели призывают вступить в военный блок как можно скорее, пока "Путин не напал".

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