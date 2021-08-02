"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у всех на глазах

Правоохранительные органы за день задержали около 600 манифестантов. На улицу пригнали машины с водомётами. Берлинский полицейский стал "героем дня", после того как на глазах у всех бросил на землю женщину во время разгона акции протеста. "Нет, это не Россия", - пишут немецкие пользователи.

Сотрудники силовых органов Германии в воскресенье, 1 августа, задержали 600 человек, которые приняли участие в акциях против коронавирусных ограничений. Всего в последний день недели в немецкой столице состоялось 13 протестных митингов. Полицейские выставили у Бранденбургских ворот водомёты.

Обычные граждане тем временем жалуются на чрезмерный уровень насилия со стороны стражей правопорядка. Так, один из немецких пользователей Twitter Стив Бек выложил на официальном аккаунте берлинской полиции видео, где закованный в броню боец спецподразделения грубо швыряет женщину на землю.

Нет, это не Россия. Это берлинская полиция, - пишет он в комментариях.

Nein, nicht Russland. Das ist die Berliner Polizei. pic.twitter.com/hEBt33DJpz — Steve Beck (@WankelklausiDD) August 1, 2021

Пользователь с ником DS-GVO-Sache попросил полицейских воздержаться от "любых форм провокаций и жестокого физического насилия в отношении мирных демонстрантов". А Tangkapan заявил, что полиция - это "преступники в форме".

Прощай, демократия. Спасибо тебе, - отметил он.

Напомним, что Германия в конце прошлого года ввела самый жёсткий локдаун за всё время эпидемии. В ряде городов был объявлен комендантский час, а за простой поход за покупками в неустановленное время грозил огромный штраф.