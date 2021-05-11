"Нет доказательств? Есть план "Б"!": Речь Байдена о кибератаке сравнили с цирком

Речь президента США Джо Байдена о кибератаке на компанию Colonial Pipeline в России сравнили с цирком. " Нет доказательств? Не страшно. Всегда есть План "Б"!" - пишут в Сети.

В частности, волну иронии и негодования вызвало заявление Байдена об ответственных за кибератаку на трубопровод в США. Американский президент заявил, что у США нет доказательств причастности России как государства к кибератаке, однако лица, причастные к взломам, якобы находятся в России, и на Москве лежит "некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело".

"Нет доказательств? Не страшно. Всегда есть план "Б" - "HL" (итс хайли лайкли)", - пишет пользователь Afanasij Belostockij.

"Ребята, ну это уже настоящий цирк. Завтра мимо стула сядет Джо, кто будет виноват? Россия. Как пить дать", - добавляет пользователь "Имя Фамилия".