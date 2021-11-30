"Нет даже намёка": Глава "Нафтогаза" рассказал о желании поговорить с русскими о газе

Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал журналистам Reuters о желании поговорить с русскими о газе. Однако на данный момент, по его словам, на это "нет даже намёка".

В интервью агентству он заявил о том, что Украина хотела бы обсудить с Россией вопрос продления контракта на транзит газа после 2024 года. Однако Россия молчит.

"Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров", - сказал он.

По словам Витренко, представителям Киева остаётся лишь довольствоваться переговорами о желаемом транзите русского голубого топлива с американцами и немцами, однако от этого мало толка.

По мнению главы "Нафтогаза", после запуска "Северного потока - 2" "Газпром" станет полностью независимым от украинской газотранспортной системы в плане транзита в страны Евросоюза, и тогда украинскую экономику ждут большие проблемы.

Параллельно с жалобами Витренко комментарии западным журналистам раздаёт глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который просит страны Запада защитить его страну от "агрессии" России. По его словам, план о нападении нашей страны на Украину якобы уже лежит на столе в Кремле.