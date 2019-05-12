Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Проспект Жукова и совки
В штабе Зеленского призвали Порошенко «убрать за собой» после ухода
«Украинский фактор»: почему адвокат Трампа отменил свой визит в Киев
Имя первенца Меган Маркл и принца Гарри заинтриговало Сеть: Кличка кота или геро...
Главная / Политика

"Нет данных о том, что там хранится, но это опасно": В ОБСЕ придумали причину для визита в Приднестровье в формате "3+2″

12 мая 2019, 01:09  •  34 • Политика
ОБСЕ планирует визит в Приднестровье участников переговоров в формате "3+2". Предлогом послужил склад с оружием."Нет данных о том, что там хранится, но это опасно", - заявил представитель организации.
Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини заявил, что склад с оружием на этой территории представляет опасность для всего региона. На брифинге в Кишиневе он предложил провести его инспекцию.
Склад боеприпасов в населённом пункте Колбасна на границе с Украиной является одним из самых масштабных в Европе. Здесь расположена оперативная группа российских военных для охраны склада с миротворческой миссией. Подразделение является преемником 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.
"Мы осуществили несколько попыток получить право на свободное посещение склада в Колбасне, но они пока не увенчались успехом. Там хранится старое оружие, которое нельзя перевозить для уничтожения в другое место , — так объяснил опасность для людей данного склада представитель ОБСЕ.
Сейчас организует визит в Приднестровье в формате "3+2″ для ознакомления с ситуацией. Он указал на то, что, ег не устраивает, что нет отчета о том, что на складе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
11 мая 2019, 02:24
"Вступит в силу, несмотря ни на что": Спикер Рады Украины пообещал защитить дискриминационный закон о языке
11 мая 2019, 05:39
Иранские С-300 в ожидании: США перекидываю ЗРК Patriot на Ближний Восток
12 мая 2019, 01:09
"Нет данных о том, что там хранится, но это опасно": В ОБСЕ придумали причину для визита в Приднестровье в формате "3+2″
11 мая 2019, 12:09
В Крыму раскритиковали слова Порошенко о «Бессмертном полке»
11 мая 2019, 08:54
"Денег нет, но": Делягин поделился провокационным анекдотом о либералах во власти
11 мая 2019, 02:24
"Соблюдать не на словах, а на деле": Россия блокировала искажающее факты заявление Совбеза ООН по Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
10 мая 2019, 00:24
"Запрещена на государственном уровне, но не в сердце": Рунет восхитила смелость киевлянки, вышедшей со значком "Серп и молот"
07 мая 2019, 10:24
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
05 мая 2019, 13:09
"Глумиться над людьми не позволим": Украинские политики объясняют недовольство датой инаугурации Зеленского
05 мая 2019, 03:24
Российские военные вычислили "логово", куда стекаются разрозненные группы боевиков в Сирии
06 мая 2019, 11:54
"Рот ему уже обеззубили": Депутату Украины жёстко ответили на "геноцид" Донбасса
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными законами Вселенной"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.