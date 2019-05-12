"Нет данных о том, что там хранится, но это опасно": В ОБСЕ придумали причину для визита в Приднестровье в формате "3+2″

Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини заявил, что склад с оружием на этой территории представляет опасность для всего региона. На брифинге в Кишиневе он предложил провести его инспекцию.

Склад боеприпасов в населённом пункте Колбасна на границе с Украиной является одним из самых масштабных в Европе. Здесь расположена оперативная группа российских военных для охраны склада с миротворческой миссией. Подразделение является преемником 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.

"Мы осуществили несколько попыток получить право на свободное посещение склада в Колбасне, но они пока не увенчались успехом. Там хранится старое оружие, которое нельзя перевозить для уничтожения в другое место , — так объяснил опасность для людей данного склада представитель ОБСЕ.

Сейчас организует визит в Приднестровье в формате "3+2″ для ознакомления с ситуацией. Он указал на то, что, ег не устраивает, что нет отчета о том, что на складе.