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"Нет бюджета - нет твитов": В исчезновении Курта Волкера пользователи Сети подозревают шатдаун
22 января 2019, 12:39 • 135 • В мире
В Twitter обратили внимание на то, что Курт Волкер, ранее выдававший в день по нескольку твитов, неожиданно исчез из поля зрения. "Шатдаун виноват: нет бюджета - нет твитов", - решили в Сети.
Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины, в соцсетях проявлял себя довольно активно. В Twitter он публиковал порой до десятка сообщений в день. Однако после 22 декабря, ровно с того дня, как в США правительство частично прекратило работу, - как отрезало: ни одного твита. И это не могло не обеспокоить пользователей Сети.
"А куда Курт Волкер пропал? Всегда был таким активным в Сети, а сегодня - ровно месяц с его последнего твита. Это так шатдаун действует? Нет бюджета - нет твитов?" - обратил внимание подписчиков политический аналитик Владимир Корнилов.
"Финансы решают все", - согласился один из комментаторов. "Этот святой человек работает на общественных началах! Совершенно независимо! Просто ему повестку не утвердили. Шатдаун у его хозяина", - предположил другой. "К вопросу о платных пропагандистах", - добавил третий.
Напомним, из-за разногласий между Белым домом и Конгрессом по вопросу принятия бюджета с 22 декабря федеральное правительство США частично приостановило свою работу. С тех пор прошел уже месяц, что делает нынешний шатдаун самым продолжительным в истории США.
Вчера, 21 января, руководство Демократической партии отвергло "компромиссный" план президента США Дональда Трампа по прекращению шатдауна, оставившего без зарплаты почти миллион федеральных служащих и уже приведшего к серьёзным проблемам в жизни стран, несмотря на уступки демократам по возведению Стены на мексиканской границе и целому ряду миграционных вопросов.
Этого следовало ожидать. Связав шатдаун с получением финансирования в размере 5,7 млрд долларов на строительство "прекрасной высокой" Стены, президент США загнал себя в ловушку, откуда он не сможет выбраться без полной потери лица и политической дискредитации.
Подробнее - в материале Царьграда "Трамп попал в ловушку шатдауна и начал сдаваться".
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